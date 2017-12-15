Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, Путин предложил во время большой
Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, Путин предложил во время большой
Это уже второй раз, когда Путин обещает перед выборами списать долги людей. В прошлый раз такой подарок он сделал в 2011 г., когда работал
Еще 3 млн людей простят долги — возможно, до 22 млрд руб., — которые образовались из-за списанных компаниями долгов — например, операторами связи и банками. Такой долг не считается доходом, если он был списан во время банкротства. Во всех остальных случаях он приравнивается к материальной выгоде, с которой человек должен заплатить НДФЛ. Взыскивать эту недоимку с людей начали с 2016 г. Тогда же сотовые операторы и банки начали предупреждать своих клиентов, что информацию о списаниях они передают налоговикам.
Для многих людей такие налоговые долги стали неожиданностью,
Это коснется тех, кто уже перестал заниматься бизнесом, но долги не погасил и все еще зарегистрирован как предприниматель, пояснил чиновник. Человек начал бизнес, но у него
Логично будет ограничить и начисление пеней, рассказывает чиновник: например, прежде они не должны были превышать сам долг. Такие случаи есть, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, а с 2017 г. их стало больше. При просрочке до 30 дней пени
Если у человека есть долг, сначала налоговики пытаются взыскать его за счет активов на счете или активов предпринимателя, рассказывает руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. Затем им начинают заниматься судебные приставы: ищут имущество, продают его на торгах, если и это не срабатывает, начинается банкротство или долг списывается по решению суда.
Пока только 52−54% людей добровольно платят имущественные налоги, рассказывает другой федеральный чиновник, еще 10−12% — после того, как налоговики звонят по телефону, связываются с работодателями и даже с местными властями. Остальные долги списываются по решению суда со счетов должника или взыскиваются через банкротство, говорит он, иногда должнику запрещают выезжать за границу.
Сейчас списать задолженность людей можно по решению суда, после признания налогоплательщика банкротом и его смерти. Чтобы выполнить поручение, могут быть подготовлены поправки в Налоговый кодекс, в котором будут описаны критерии внесудебного списания долгов, говорит чиновник, затем будут подготовлены списки таких должников и, наконец, списаны долги. Представитель ФНС не ответил на запрос «Ведомостей».