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03:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Минобороны оставило энергетиков Дальнего Востока без денег в разгар отопительного сезона

В общей сложности не оплаченными с октября месяца остаются 519 млн рублей.

Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.

ФГБУ «ЦЖКУ"*, учрежденное министерством обороны с целью содержания объектов военной и социнфраструктуры и предоставления коммунальных услуг вооруженным силам РФ, с началом отопительного сезона прекратило оплаты в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии на Дальнем Востоке — ПАО «ДЭК». Третий месяц энергетики Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и ЕАО «кредитуют» военных, обеспечивая их объекты электричеством. В общей сложности не оплаченными с октября месяца остаются 519 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании ПАО «ДЭК».

Энергетики неоднократно обращали внимание руководителей ФГБУ «ЦЖКУ» на образовавшуюся задолженность, но никаких гарантий оплаты не поступило.

«Сегодня на Дальнем Востоке сложились крайне низкие температуры, и объекты энергетики работают в усиленном режиме. В целях защиты интересов своих клиентов мы рассматриваем возможность введения ограничений на объекты предприятия. Мы не можем допустить, чтобы производители тепла и электроэнергии остались без средств на закупку топлива и возможности обслуживать свое оборудование, — это приведет к нарушению теплоснабжения и электроснабжения предприятий и населения», — резюмировал исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виктор Милуш.

Напомним, с 29 сентября процедура введения ограничения законодательно упрощена, теперь нововведения позволяют энергетикам обесточивать объекты, ранее входившие в категорию «неотключаемых» потребителей.

В случае возникновения оснований для введения ограничений потребитель обязан предоставить план мероприятий, в котором предусмотрена схема обеспечения резервного питания объектов. При направлении уведомления в ФГБУ «ЦЖКУ» о намерении ПАО «ДЭК» начать процедуру полного ограничения у предприятия будет три дня на предоставление плана.

«Сегодня складывается так, что ФГБУ “ЦЖКУ” оставило нас в безвыходном положении, — добавляет исполнительный директор ПАО “ДЭК” Виктор Милуш. — Федеральному предприятию немыслимо допускать энергетический коллапс в дальневосточных регионах. Наличие долга в полмиллиарда рублей — это уже кризис для всей нашей отрасли».

* Принятым минобороны России решением функции по заключению и исполнению договоров энергоснабжения по всем объектам минобороны России, переданы с 01.04.2017 года к созданному минобороны России Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ») в лице его территориальных филиалов — по Восточному военному округу и по Тихоокеанскому флоту.

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