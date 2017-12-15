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04:09 (мск), источник: Восток Медиа

По примеру Хабаровска: в автобусах Комсомольска появится «безнал»

В город доставили партию новых автобусах, в которых будут внедрять систему.

В общественном транспорте Комсомольска-на-Амуре внедряют систему безналичной оплаты проезда. Сейчас этим занимается ООО «Оператор Транспортная карта» и несколько перевозчиков.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что внедрять систему оплаты картой и другими гаджетами начали в автобусах и трамваях в дальневосточной столице. Городские власти планируют, что она заработает уже к 20 декабря. Появятся и специальные транспортные карты. Пополнять их можно будет через терминалы, в перспективе появится функция онлайн-пополнения.

Появится нововведение и на 12 новых автобусах, которые недавно пришли в город. Транспортные средства китайской компании Zhongtong Bus Holding Co., Ltd закупили коммерческая компания. Как сообщает пресс-служба городской администрации, несколько таких 80-метныхмашин уже работают на маршрутах №№ 17, 21, 27, 20. В январе на другие маршруты выйдут ещё 15 новых автобусов.

Побывавший на презентации транспортных средств глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов отметил, что это самое масштабное обновление парка автобусов частными перевозчиками города с 2003 года. Градоначальник призвал других частных перевозчиков последовать примеру компании и проводить поэтапную, планомерную замену устаревших автобусов. Таких на улицах города — большинство.

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