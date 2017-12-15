По примеру Хабаровска: в автобусах Комсомольска появится «безнал»
В город доставили партию новых автобусах, в которых будут внедрять систему.
В город доставили партию новых автобусах, в которых будут внедрять систему.
В общественном транспорте
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что внедрять систему оплаты картой и другими гаджетами начали в автобусах и трамваях в дальневосточной столице. Городские власти планируют, что она заработает уже к 20 декабря. Появятся и специальные транспортные карты. Пополнять их можно будет через терминалы, в перспективе появится функция
Появится нововведение и на 12 новых автобусах, которые недавно пришли в город. Транспортные средства китайской компании Zhongtong Bus Holding Co., Ltd закупили коммерческая компания. Как сообщает
Побывавший на презентации транспортных средств глава