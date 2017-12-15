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04:41 (мск), источник: НИА Красноярск

Новый аэропорт Красноярска начнет принимать рейсы с 27 декабря

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс проинспектирует готовность нового аэропорта Красноярска к работе.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает с места событий корреспондент НИА-Красноярск, новый аэропорт, который станет крупнейшим за Уралом, начнет принимать и отправлять внутренние рейсы с 27 декабря. Терминал будет оснащен шестью телетрапами и сможет обслуживать до 5 млн пассажиров в год, в то время как сегодня аэропорт «Емельяново» обслуживает до 2,5 млн пассажиров.

Парковка увеличится до 700 машин, появятся зоны для длительной, краткосрочной стоянки и парковки и общественного транспорта.

Старый терминал будет работать для приема официальных и организованных делегаций, а международный продолжит функционировать в своем режиме до тех пор, пока не будут оформлены все документы для того, чтобы принимать и отправлять рейсы смог новый аэропорт.

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