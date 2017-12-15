Новый аэропорт Красноярска начнет принимать рейсы с 27 декабря

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает с места событий корреспондент НИА-Красноярск, новый аэропорт, который станет крупнейшим за Уралом, начнет принимать и отправлять внутренние рейсы с 27 декабря. Терминал будет оснащен шестью телетрапами и сможет обслуживать до 5 млн пассажиров в год, в то время как сегодня аэропорт «Емельяново» обслуживает до 2,5 млн пассажиров.

Парковка увеличится до 700 машин, появятся зоны для длительной, краткосрочной стоянки и парковки и общественного транспорта.