Новый аэропорт Красноярска начнет принимать рейсы с 27 декабря
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс проинспектирует готовность нового аэропорта Красноярска к работе.
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс проинспектирует готовность нового аэропорта Красноярска к работе.
Как сообщает с места событий корреспондент
Парковка увеличится до 700 машин, появятся зоны для длительной, краткосрочной стоянки и парковки и общественного транспорта.
Старый терминал будет работать для приема официальных и организованных делегаций, а международный продолжит функционировать в своем режиме до тех пор, пока не будут оформлены все документы для того, чтобы принимать и отправлять рейсы смог новый аэропорт.