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05:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области будут производить тест-полоски для глюкометров и выращивать индеек

Два новых инвестпроекта в социальной сфере и пищевой промышленности были рассмотрен на заседании инвестиционного совета под руководством губернатора Иркутской области Сергея Левченко 14 декабря 2017 года. Оба они претендуют на статус региональных инвестиционных проектов для получения льготы по налогу на прибыль организаций, сообщил глава региона.

Источник: Reuters

Первый проект — «Создание производства тест-полосок для измерения уровня сахара в крови и глюкометров в городе Иркутске», его представил Ярослав Гладун, исполнительный директор ООО «МедТехСервис». Планируется создать 150 новых рабочих мест. Производственные помещения для создания завода расположены в Иркутске-2, старт проекта — третий квартал 2017 года, начало производства и реализации тест-полосок — третий квартал 2018 года. По словам представителя предприятия, тест-полоски будут производиться по корейской технологии, соответствовать всем современным стандартам, при этом стоимость продукции планируется почти в два раза меньше существующей на сегодняшний день.

По словам гендиректора Корпорации развития Иркутской области Олега Севрюкова, возможно привлечение к проекту средств корпорации в сумме 173 млн рублей. Как отметил Сергей Левченко, в перспективе новое производство может войти в медицинский кластер наряду с другими открывающимися в регионе фармацевтическими предприятиями и организациями системами здравоохранения.

Второй проект — строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индейки мощностью 3 тыс. тонн в год в живом весе в Ангарском районе Иркутской области, его представила учредитель ООО «Индейка Приангарья» Анна Лазорив. В посёлке Савватеевка будет создана агропромышленная производственная система, в которую войдут инкубаторий, птичник для подращивания суточного молодняка, площадки откорма птицы, комбикормовый цех, убойное производство с цехом переработки отходов, административно-бытовой комплекс, а также необходимая инфраструктура.

По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, этот проект находится в высокой степени готовности и является уникальным для региона, поскольку аналогичного промышленного производства в области нет. В случае успешной реализации проекта продукция займет вначале два, а затем до пяти процентов от всего производимого в регионе мяса. Кроме того, новый птицеводческий комплекс даст толчок к увеличению объёмов производства продукции растениеводства на территории Иркутской области.

Участниками заседания было принято решение поддержать оба инвестиционных проекта.

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