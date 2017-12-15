В Иркутской области будут производить тест-полоски для глюкометров и выращивать индеек

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Первый проект — «Создание производства тест-полосок для измерения уровня сахара в крови и глюкометров в городе Иркутске», его представил Ярослав Гладун, исполнительный директор ООО «МедТехСервис». Планируется создать 150 новых рабочих мест. Производственные помещения для создания завода расположены в Иркутске-2, старт проекта — третий квартал 2017 года, начало производства и реализации тест-полосок — третий квартал 2018 года. По словам представителя предприятия, тест-полоски будут производиться по корейской технологии, соответствовать всем современным стандартам, при этом стоимость продукции планируется почти в два раза меньше существующей на сегодняшний день.

По словам гендиректора Корпорации развития Иркутской области Олега Севрюкова, возможно привлечение к проекту средств корпорации в сумме 173 млн рублей. Как отметил Сергей Левченко, в перспективе новое производство может войти в медицинский кластер наряду с другими открывающимися в регионе фармацевтическими предприятиями и организациями системами здравоохранения.

Второй проект — строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индейки мощностью 3 тыс. тонн в год в живом весе в Ангарском районе Иркутской области, его представила учредитель ООО «Индейка Приангарья» Анна Лазорив. В посёлке Савватеевка будет создана агропромышленная производственная система, в которую войдут инкубаторий, птичник для подращивания суточного молодняка, площадки откорма птицы, комбикормовый цех, убойное производство с цехом переработки отходов, административно-бытовой комплекс, а также необходимая инфраструктура.

По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, этот проект находится в высокой степени готовности и является уникальным для региона, поскольку аналогичного промышленного производства в области нет. В случае успешной реализации проекта продукция займет вначале два, а затем до пяти процентов от всего производимого в регионе мяса. Кроме того, новый птицеводческий комплекс даст толчок к увеличению объёмов производства продукции растениеводства на территории Иркутской области.