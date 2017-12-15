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05:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке запускают производство полотенец и туалетной бумаги

Планируемый объем продаж составит 1,3 млн единиц продукции в год.

Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.

Компания «ВТС-Логистик» реализует во Владивостоке проект по выпуску гигиенической продукции: полотенец и туалетной бумаги. Планируемый объем продаж составит 1,3 млн единиц продукции в год, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«В настоящее время мы завершаем пусконаладочные работы на производственной линии по выпуску одноразовых кухонных полотенец и туалетной бумаги, осталось выполнить запуск последнего станка. До конца 2017 года мы намерены это сделать. Статус резидента свободного порта Владивосток позволит нам установить минимальные цены на продукцию за счет низких транспортных расходов, льгот и преференций, которыми мы сможем воспользоваться», — заявил генеральный директор компании «ВТС-Логистик» Антон Янушкевич.

Инвестиции в проект в рамках соглашения об инвестиционной деятельности, подписанного компанией «ВТС-Логистик» с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», уже составили 12 млн рублей. Полный запуск производства обеспечит создание 15 новых рабочих мест. В ассортименте предприятия будет присутствовать продукция, изготовленная из вторичного сырья, что окажет положительное влияние на экологическую обстановку региона.

На последующих этапах реализации проекта «ВТС-Логистик» планирует наладить экспортные поставки гигиенической продукции в объеме от 30 до 40 тонн в месяц, а также расширить линейку производимой продукции.

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