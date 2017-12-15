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07:38 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске в зону строительства моста попал археологический памятник

НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости. Археологический памятник XVII века — первое русское поселение на территории Новосибирска село Большое Кривощеково — попал в зону строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, сообщает Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

«Участок культурного слоя села Большое Кривощеково находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя каменный фундамент Никольской церкви (1881 года постройки), грунтовый могильник (православное кладбище), культурный слой, содержащий следы существования села Большое Кривощеково», — приводятся в сообщении слова сотрудника отдела охранно-спасательной археологии института Сергея Колонцова.

По словам ученого, площадь сохранившегося участка села составила почти 5 тысяч квадратных метров. В частности, сохранился перекрытый почвой фрагмент центральной базарной площади с множеством археологических предметов, таких как керамика и монеты того времени.

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Как отмечает институт, руководство научного учреждения обсудило перспективы сохранения памятника с представителями регионального управления по госохране объектов культурного наследия. Участники совещания договорились о проведении полноценных детальных раскопок села Большое Кривощеково. Возможно, по итогам будет создан мемориальный комплекс, чтобы эта достопримечательность появилась на карте туристических городских маршрутов.

Как сообщалось ранее, власти Новосибирской области и группа строительных компаний «ВИС» на прошлой неделе в Москве в присутствии главы Минтранса РФ Максима Соколова подписали концессионное соглашение о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске.

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Как позже заявил журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, строительство моста стоимостью 41 миллиард рублей начнется только после гарантии получения федерального гранта в 26,3 миллиарда рублей, пока же это «отложенный проект».

Четвертый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города.

Согласно проекту, длина шестиполосного моста составит 1,5 километра. Общая стоимость проекта в ценах нынешнего года составляет 40,9 миллиарда рублей, где 26,3 миллиарда — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 миллиарда — средства бюджета Новосибирской области, 10,7 миллиарда — средства концессионера. Предполагается, что проезд по мосту будет платным.

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 В Новосибирске в зону строительства моста попал археологический памятник
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