В Новосибирске в зону строительства моста попал археологический памятник

«Участок культурного слоя села Большое Кривощеково находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя каменный фундамент Никольской церкви (1881 года постройки), грунтовый могильник (православное кладбище), культурный слой, содержащий следы существования села Большое Кривощеково», — приводятся в сообщении слова сотрудника отдела охранно-спасательной археологии института Сергея Колонцова.

По словам ученого, площадь сохранившегося участка села составила почти 5 тысяч квадратных метров. В частности, сохранился перекрытый почвой фрагмент центральной базарной площади с множеством археологических предметов, таких как керамика и монеты того времени.

Читайте также Андрей Травников прокомментировал особенности концессии по строительству четвертого моста

Как отмечает институт, руководство научного учреждения обсудило перспективы сохранения памятника с представителями регионального управления по госохране объектов культурного наследия. Участники совещания договорились о проведении полноценных детальных раскопок села Большое Кривощеково. Возможно, по итогам будет создан мемориальный комплекс, чтобы эта достопримечательность появилась на карте туристических городских маршрутов.

Как сообщалось ранее, власти Новосибирской области и группа строительных компаний «ВИС» на прошлой неделе в Москве в присутствии главы Минтранса РФ Максима Соколова подписали концессионное соглашение о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Читайте также Травников: нельзя загонять автомобилистов на платный мост

Как позже заявил журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, строительство моста стоимостью 41 миллиард рублей начнется только после гарантии получения федерального гранта в 26,3 миллиарда рублей, пока же это «отложенный проект».

Четвертый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города.