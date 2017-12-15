Страховщики пообещали выплатить вкладчикам банка «Канский» 1,8 млрд рублей
Ранее ЦБ отозвал у банка лицензию за утрату капитал.
Ранее ЦБ отозвал у банка лицензию за утрату капитал.
Страховые выплаты вкладчикам банка «Канский» начнутся не позднее 27 декабря. Сумма выплат составит 1,8 млрд рублей. Об этом сообщило агентство RNS со ссылкой на АСВ.
«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать
На сайте Пенсионного фонда Красноярского края опубликовано сообщение, что организация ищет пенсионеров, получавших пенсии и другие социальные выплаты через коммерческий банк «Канский». Им необходимо срочно выбрать любой другой способ доставки пенсии и других выплат.
«Для того, чтобы отделение Пенсионного фонда успело перечислить пенсию за декабрь еще в декабре, написать заявление о выборе способа доставки необходима до 25 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря Центробанк России лишил региональный банк «Канский» лицензии. Причиной отзыва стала утрата основного капитала. Кредитная организация по величине активов на 1 декабря 2017 года занимала 374-е место в банковской системе РФ.