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07:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Страховщики пообещали выплатить вкладчикам банка «Канский» 1,8 млрд рублей

Ранее ЦБ отозвал у банка лицензию за утрату капитал.

Источник: Reuters

Страховые выплаты вкладчикам банка «Канский» начнутся не позднее 27 декабря. Сумма выплат составит 1,8 млрд рублей. Об этом сообщило агентство RNS со ссылкой на АСВ.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии — 13 декабря 2017 года.

На сайте Пенсионного фонда Красноярского края опубликовано сообщение, что организация ищет пенсионеров, получавших пенсии и другие социальные выплаты через коммерческий банк «Канский». Им необходимо срочно выбрать любой другой способ доставки пенсии и других выплат.

«Для того, чтобы отделение Пенсионного фонда успело перечислить пенсию за декабрь еще в декабре, написать заявление о выборе способа доставки необходима до 25 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря Центробанк России лишил региональный банк «Канский» лицензии. Причиной отзыва стала утрата основного капитала. Кредитная организация по величине активов на 1 декабря 2017 года занимала 374-е место в банковской системе РФ.

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Страховщики пообещали выплатить вкладчикам банка «Канский» 1,8 млрд рублей
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