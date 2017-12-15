Банк России отозвал лицензию у «Байкальского капитала»

Источник: Reuters

Центробанк РФ аннулировал лицензию иркутского АО «Управляющая компания «Байкальский капитал». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

В сообщении речь идет о лицензии, предоставленной компании в 2008 году на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

«Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании…», — говорится в документе.