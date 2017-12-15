Банк России отозвал лицензию у «Байкальского капитала»
Управляющая компания проработала на иркутском рынке около 10 лет.
Управляющая компания проработала на иркутском рынке около 10 лет.
Центробанк РФ аннулировал лицензию иркутского АО «Управляющая компания «Байкальский капитал». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
В сообщении речь идет о лицензии, предоставленной компании в 2008 году на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
«Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании…», — говорится в документе.
На сайте «Байкальского капитала» говорится, что компания была основана в 2007 году региональными девелоперами и специалистами фондового рынка с целью «привлечения в регион инвестиций для финансирования и реализации региональных капиталоемких проектов». Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов компании на ноябрь 2017 года указана в размере 100,3 млн руб.