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07:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Банк России отозвал лицензию у «Байкальского капитала»

Управляющая компания проработала на иркутском рынке около 10 лет.

Источник: Reuters

Центробанк РФ аннулировал лицензию иркутского АО «Управляющая компания «Байкальский капитал». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

В сообщении речь идет о лицензии, предоставленной компании в 2008 году на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

«Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании…», — говорится в документе.

На сайте «Байкальского капитала» говорится, что компания была основана в 2007 году региональными девелоперами и специалистами фондового рынка с целью «привлечения в регион инвестиций для финансирования и реализации региональных капиталоемких проектов». Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов компании на ноябрь 2017 года указана в размере 100,3 млн руб.

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