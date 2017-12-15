В Пермском крае построят новые детские лагеря

На заседании Правительства Пермского края приняты два Постановления о заключении концессионных соглашений для организации детских загородных лагерей. В Бершетском сельском поселении и в Нытвенском районе есть имущественные комплексы, которые не используются по прямому назначению. По этой причине было принято решение их реконструировать.