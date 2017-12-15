В Пермском крае построят новые детские лагеря
Спальные корпуса должны быть рассчитаны на 70 и более человек.
Спальные корпуса должны быть рассчитаны на 70 и более человек.
На заседании Правительства Пермского края приняты два Постановления о заключении концессионных соглашений для организации детских загородных лагерей. В Бершетском сельском поселении и в Нытвенском районе есть имущественные комплексы, которые не используются по прямому назначению. По этой причине было принято решение их реконструировать.
— В Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края пояснили, что срок действия концессионных соглашений по реконструкции и открытию летних детских лагерей — 20 лет, — сообщили в
Вместимость спальных корпусов должна составлять не менее 70