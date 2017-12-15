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07:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае построят новые детские лагеря

Спальные корпуса должны быть рассчитаны на 70 и более человек.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Правительства Пермского края приняты два Постановления о заключении концессионных соглашений для организации детских загородных лагерей. В Бершетском сельском поселении и в Нытвенском районе есть имущественные комплексы, которые не используются по прямому назначению. По этой причине было принято решение их реконструировать.

— В Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края пояснили, что срок действия концессионных соглашений по реконструкции и открытию летних детских лагерей — 20 лет, — сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. — В течение 2 лет после подписания документов инвесторы должны будут вложить в реконструкцию и модернизацию объектов не менее 1,5 миллиона рублей.

Вместимость спальных корпусов должна составлять не менее 70 койко-мест.

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