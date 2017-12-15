Омичи уже со следующего года смогут получить ипотеку под 6 процентов
Комитет по финансовой и бюджетной политике одобрил поправки к бюджету, предложенные врио губернатора Омской области Александром Бурковым.
Комитет по финансовой и бюджетной политике одобрил поправки к бюджету, предложенные врио губернатора Омской области Александром Бурковым.
Стало известно, через какую структуру жители Омска смогут получить льготную ипотеку под 6,25% годовых, о которой говорил врио губернатора Омской области Александр Бурков. Средства будут распределяться через АО «Омская региональная ипотечная корпорация» (ОРИК), сообщает newsomsk.ru.
Для этого уставной капитал корпорации увеличат на 360 млн рублей. Такие поправки к бюджету одобрили члены комитета по финансовой и бюджетной политике Законодательного Собрания Омской области.
Инициатором изменений, напомним, стал глава региона. Он отмечал, что снижение процентных ставок по ипотечным кредитам дать толчок для развития строительной отрасли. Корпорация будет выдавать омичам деньги в качестве ипотечных займов со сниженной ставкой и льготных займов, которые в том числе можно будет направить на частичную оплату первоначального взноса. Таким образом, взять ипотеку под небольшой процент можно будет и без первоначальных накоплений.
Кроме того, на льготные ипотечные кредиты также смогут претендовать обманутые дольщики. Предполагается, что, подобные меры обеспечат рост инвестиций в жилищное строительство. Вливания могут достигнуть 2 млрд рублей. По данным регионального Минстроя, сейчас в Омске не продано порядка 3,5 тыс. новых квартир.