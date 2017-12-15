Сколько денег получили казахстанцы в этом году из-за рубежа

Объем полученных денежных переводов с использованием систем переводов за январь-октябрь 2017 года составил 249,9 млрд тенге, что на 20,8% (43,0 млрд тг) больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Годом ранее был рост в 2,1 раза (110,6 млрд тг), до 206,9 млрд тг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

При этом отмечается, что объем полученных денежных переводов из-за рубежа в Казахстан на 37,3% (148,9 млрд тг) меньше объема переводов из Казахстана за рубеж. Годом ранее в страну перевели на 34,2% (107,5 млрд тг) меньше, чем отправили за рубеж.

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Самый большой объем денежных переводов за январь-октябрь 2017 года был из России — 144,9 млрд тг, за год рост составил 26,6% (30,4 млрд тг). На переводы из России приходится более половины всех полученных из-за рубежа денег — 58,0%, годом ранее — 55,3%. Объем полученных из России денежных переводов лишь на 4,8% (7,3 млрд тг) меньше отправленных туда из РК.

Следом идет Республика Корея, откуда было переведено через системы переводов 18,8 млрд тг, что в 2,4 раза (10,9 млрд тг) больше прошлогоднего показателя. Доля Южной Кореи за год выросла с 3,8% до 7,5%.

Замыкает тройку лидеров Кыргызстан — 159 млрд тг, рост за год на 18,2% (2,4 млрд тг). Доля страны уменьшилась с 6,5% до 6,4%. Объем полученных из Кыргызстана денежных переводов на 51,4% (16,8 млрд тг) меньше отправленных туда из РК.

У Узбекистана самая большая разница между полученным и отправленным объемом денежных переводов. Из Узбекистана было получено на 63,8 млрд тг (84,5%) меньше денег, чем было туда отправлено — 11,7 млрд тг против 75,5 млрд тг соответственно.

Следом идут Китай, откуда было получено на 28,6 млрд тг (95,5%) меньше объема денежных переводов, чем отправлено туда.

На третьем месте Турция с разницей в 25,2 млрд тг (84,4%) между полученным и отправленным объемом денежных переводов.

Среди систем денежных переводов лидирует Золотая корона, через которую из-за рубежа в Казахстан было переведено за январь-октябрь 2017 года 130,8 млрд тг, рост за год на 30,7% (30,7 млрд тг). Доля от систем переводов выросла с 48,4% до 52,4%.

На втором месте Western Union с объемом 48,6 млрд тг, рост за год на 21,9% (8,7 млрд тг). Доля системы увеличилась с 19,3% до 19,4%.