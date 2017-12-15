Сколько денег получили казахстанцы в этом году из-за рубежа
Более половины полученных
Более половины полученных
Объем полученных денежных переводов с использованием систем переводов за
При этом отмечается, что объем полученных денежных переводов
Самый большой объем денежных переводов за
Следом идет Республика Корея, откуда было переведено через системы переводов 18,8 млрд тг, что в 2,4 раза (10,9 млрд тг) больше прошлогоднего показателя. Доля Южной Кореи за год выросла с 3,8% до 7,5%.
Замыкает тройку лидеров Кыргызстан — 159 млрд тг, рост за год на 18,2% (2,4 млрд тг). Доля страны уменьшилась с 6,5% до 6,4%. Объем полученных из Кыргызстана денежных переводов на 51,4% (16,8 млрд тг) меньше отправленных туда из РК.
У Узбекистана самая большая разница между полученным и отправленным объемом денежных переводов. Из Узбекистана было получено на 63,8 млрд тг (84,5%) меньше денег, чем было туда отправлено — 11,7 млрд тг против 75,5 млрд тг соответственно.
Следом идут Китай, откуда было получено на 28,6 млрд тг (95,5%) меньше объема денежных переводов, чем отправлено туда.
На третьем месте Турция с разницей в 25,2 млрд тг (84,4%) между полученным и отправленным объемом денежных переводов.
Среди систем денежных переводов лидирует Золотая корона, через которую
На втором месте Western Union с объемом 48,6 млрд тг, рост за год на 21,9% (8,7 млрд тг). Доля системы увеличилась с 19,3% до 19,4%.
Замыкает топ-3 Юнистрим с объемом полученных