В 2018 году в Сибири начнется масштабная реформа рынка тепла

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На прошедшей в Новосибирске конференции министр ЖКХ области попросил Минэнерго сделать новую модель рынка обязательной для всех территорий. Почему одни регионы боятся, а другие считают, что ждать — себе дороже?

До старта федерального пилотного проекта по внедрению новой модели рынка тепла остались считанные дни — основные положения закона вступают в силу уже в январе 2018 года. Минэнерго опубликовало дорожную карту перехода на новую модель. У регионов и городов, по сути, появляется готовый алгоритм решения наболевших проблем в жизненно важной сфере теплоснабжения.

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На конференции в Новосибирске энергетики и власти еще раз сверяют позиции. Для Сибири в силу климатических условий участие в реформе и ее успех — вопрос особенно важный.

Андрей Жуков, председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»: «Основные системы и фонды порядка 70-ти лет не проходили модернизацию, поэтому переход на эту новую систему рынка как раз позволит привлечь инвесторов и создать для них модели инвестиционной привлекательности, чтобы они за счет новой предельной цены могли рассчитать период возврата инвестиций».

Новая модель рынка тепла позволяет регионам и городам по-новому строить отношения между властью, энергетиками и потребителем, планировать инвестиции и тарифы на 10 лет вперед, с гарантиями для всех сторон. На конференции представители крупных энергокомпаний из Сибири и европейской части страны заявили: другого пути модернизировать изношенное тепловое хозяйство нет.

Андрей Таманцев, директор Департамента тарифов компании «Квадра»: «При этом для потребителя — понятная цена, для органов власти — также заранее просчитанные ценовые последствия. Мы работаем в Центральном федеральном округе. Этой осенью заключили предварительное соглашение о намерениях с администрацией Воронежской области».

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В Сибири первопроходцем внедрения новой модели рынка тепла готовится стать «Сибирская генерирующая компания». Предварительные соглашения о вхождении в федеральный пилотный проект заключены с властями Алтайского края, Республики Хакасии, идут переговоры с администрацией Кемеровской области. Директор компании «СИБЭКО» признался — новосибирские энергетики пока боятся даже обсуждать эту тему. В 2017 году тариф на тепло в Новосибирске подняли сразу на 15%, после акций протеста решение пришлось отменить. В СГК считают — новая модель как раз позволяет снять социальные риски и исключить резкие скачки тарифа.

Екатерина Косогова, директор по тарифообразованию «Сибирской генерирующей компании»: «На самом деле, важна не цена, а то, что за эту цену получает потребитель. Поэтому те проекты, которые мы предлагаем — это замещение неэффективных теплоисточников, и что важно для Сибири — это экология, а самое важное — это надежность теплоснабжения, что не всегда удается сейчас».

Алексей Храпков, заместитель руководителя Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ: «Мы сделали достаточно прогрессивную систему ответственности единой теплоснабжающей организации перед потребителями. Если сегодня есть факт недопоставки тепловой энергии, то потребитель ее просто не оплачивает и дальше сам разбирается, что ему делать, если летом нет горячей воды. Сегодня же в законе прописано условие, как единая теплоснабжающая организация будет компенсировать потребителю затраты на альтернативные способы обеспечения себя услугами, будь то горячая вода или тепло».