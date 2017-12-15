Бумажные проездные отменят в Астане

С начала 2018 года в столице прекращается продажа традиционных месячных бумажных проездных билетов длительного пользования, сообщается на сайте акимата Астаны. Вместо них вводится новый тариф — «месячный проездной», который можно будет пополнить на единую транспортную карту проезда на весь общественный транспорт столицы. Стоимость тарифа остается прежней — 7 500 тенге для городского направления, для пригородных маршрутов тариф обойдется в 9 500 тенге.

«В то же время, если пассажир пополнит транспортную карту сразу на три месяца, цена будет составлять 20 тыс. тенге вместо 22 500 тенге с бесплатным предоставлением транспортной карты. Данное нововведение является важным этапом на полноценный переход электронной системы оплаты проезда. Граждане, кто еще не приобрел транспортную карту, смогут купить ее через специализированные кассы и RTVM-автоматы. Пополнение можно будет произвести также через специализированные кассы и RTVM-автоматы, а также для удобства населения можно будет пополнить через терминалы QIWI и Касса24. У данных платежных терминалов также есть мобильные приложения и веб-сайт», — отметили в ТОО «Астана LRT».