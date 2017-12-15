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17:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские застройщики смогут получать землю в аренду без торгов

У компаний Волгограда и Волжского появится возможность получать землю в аренду без проведения торгов для проектов комплексной жилой застройки.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, теперь инвестиционный проект может быть признан масштабным, а застройщик иметь право на предоставление преференции, если в нем предусмотрено строительство не менее 100 000 квадратных метров жилья. Сейчас по закону этот показатель составляет 400 000 квадратных метров. Или инвестпроект может быть признан масштабным, если компания собирается застроить не менее 30 000 квадратных метров в сельском и городском поселении. В действующей редакции закона данный показатель находится на уровне 120 000. При этом ежегодный ввод жилья, не позднее чем с шестого года реализации проекта, должен составлять не менее 30 000 и 9 000 квадратных метров соответственно.

Корректировка регионального законодательства призвана поддержать добросовестных застройщиков. Планируемые изменения уже одобрили участники заседания комитета Волгоградской областной Думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности.

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