Депозиты населения в валюте продолжают снижаться

Источник: Ежедневник.by

Об этом свидетельствует ноябрьская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку, сообщает TUT.BY.

По данным Нацбанка, за ноябрь депозиты в белорусских рублях увеличились на 24,1 млн рублей (для сравнения: за октябрь — на 29,7 млн, а за сентябрь — на 39,5 млн). На начало декабря их сумма составила почти 3,335 млрд рублей.

Валютные депозиты в ноябре продолжили уменьшаться, за прошлый месяц они сократились на 17,1 млн долларов (для сравнения: за октябрь — на 23,8 млн, за сентябрь — на 39,3 млн) и составили на начало декабря 6 млрд 725,8 млн долларов.