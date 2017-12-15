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10:42 (мск), источник: Ежедневник.by

Депозиты населения в валюте продолжают снижаться

В ноябре рублевые вклады белорусов номинально продолжили расти, а депозиты в валюте по-прежнему снижаются.

ЦБ: $ 58.7082   -0.44 € 69.4048   -0.06 ММВБ: $ 58.8750   +0.12 € 69.4050   +0.11
Источник: Ежедневник.by

Об этом свидетельствует ноябрьская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку, сообщает TUT.BY.

По данным Нацбанка, за ноябрь депозиты в белорусских рублях увеличились на 24,1 млн рублей (для сравнения: за октябрь — на 29,7 млн, а за сентябрь — на 39,5 млн). На начало декабря их сумма составила почти 3,335 млрд рублей.

Валютные депозиты в ноябре продолжили уменьшаться, за прошлый месяц они сократились на 17,1 млн долларов (для сравнения: за октябрь — на 23,8 млн, за сентябрь — на 39,3 млн) и составили на начало декабря 6 млрд 725,8 млн долларов.

Белорусы в ноябре снизили продажу наличной валюты на 10,4% по сравнению с октябрем, до 579,7 млн долларов. Покупка валюты скромно выросла — на 3,9%, до 93,4 млн долларов. При этом уже двадцать два месяца население остается чистым продавцом наличной валюты.

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