Прокуратура Кубани в 2017 году зарегистрировала 250 преступлений против дольщиков

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Эти данные были приведены в ходе прошедшего в прокуратуре Краснодарского края координационного совещания, посвященного вопросам эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере долевого строительства многоквартирных домов, а также по декриминализации участников организованных преступных групп и их лидеров. В его работе приняли участие руководители всех силовых ведомств.

Прокурор края Сергей Табельский сообщил о том, что в текущем году на территории Кубани зарегистрировано свыше 250 преступлений в этой сфере, возбуждено порядка 60 уголовных дел, половина из которых — по материалам прокурорских проверок. Он подчеркнул, что в для предотвращения появления новых пострадавших граждан необходимо повышать эффективность превентивной работы. Каждый многоквартирный дом, по которому неоднократно корректируются сроки сдачи, должен являться объектом пристального внимания оперативных служб.

В настоящее время в крае уже возбуждено 8 уголовных дел в отношении работников муниципалитетов, чьи действия или бездействие привели к возведению самовольного жилья и нарушениям прав граждан, вложивших денежные средства в их строительство.