В Уфе на год продлили запрет на движение транспорта по улице Набережной
УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии
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УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии
Как сообщало агентство «Башинформ», проект укрепления берега Белой и строительства набережной реализуется в рамках программы «Экология и природные ресурсы Башкортостана».
Стоимость работ по второй очереди — порядка 2,5 млрд рублей, первой — более 1,34 млрд. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.