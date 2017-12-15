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11:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на год продлили запрет на движение транспорта по улице Набережной

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии из-за проведения работ по берегоукреплению на реке Белой — на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста — с 16 декабря 2017 года до 16 декабря 2018 года закрыто движение автотранспорта по ул. Набережная от спуска с ул. Сочинская.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщало агентство «Башинформ», проект укрепления берега Белой и строительства набережной реализуется в рамках программы «Экология и природные ресурсы Башкортостана».

Стоимость работ по второй очереди — порядка 2,5 млрд рублей, первой — более 1,34 млрд. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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