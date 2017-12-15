Пермский край отправил заявки на получение статуса ТОСЭР для трех моногородов

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, у Красновишерска, Нытвы и поселка Юго-Камский уже есть потенциальные резиденты-инвесторы, которые готовы развиваться на одной из этих территорий. Решение о регистрации моногородов в качестве ТОСЭР будет принято в течение трех месяцев.

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«Создание территории опережающего социально-экономического развития — инструмент, открывающий представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей», — подчеркивал ранее губернатор Максим Решетников.

Напомним, что в марте 2017 года статус ТОСЭР получил Чусовой. На сегодняшний день заключены соглашения с двумя резидентами, еще шесть организаций готовы получить статус резидента.