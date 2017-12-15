Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Наследники Зельдина не могут поделить квартиру и деньги
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
Суд вынес приговор Улюкаеву
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Наоми Кэмбелл, Кайя Гербер и другие модели снялись для Versace
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
В новом видео Ирина Шейк дефилирует полностью обнаженной – СМИ
В Польше о необязательности существования Украины
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Суд вынес приговор Улюкаеву
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
13:25 (мск), источник: NewsKo

Пермский край отправил заявки на получение статуса ТОСЭР для трех моногородов

Министерство территориального развития Пермского края предложило Министерству экономического развития РФ зарегистрировать Красновишерск, Нытву и поселок Юго-Камский в качестве территорий социально-экономического развития.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, у Красновишерска, Нытвы и поселка Юго-Камский уже есть потенциальные резиденты-инвесторы, которые готовы развиваться на одной из этих территорий. Решение о регистрации моногородов в качестве ТОСЭР будет принято в течение трех месяцев.

Читайте также
Инвесторов Прикамья ждут новые налоговые льготы

«Создание территории опережающего социально-экономического развития — инструмент, открывающий представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей», — подчеркивал ранее губернатор Максим Решетников.

Напомним, что в марте 2017 года статус ТОСЭР получил Чусовой. На сегодняшний день заключены соглашения с двумя резидентами, еще шесть организаций готовы получить статус резидента.

Территория опережающего социально-экономического развития создается на 10 лет и дает возможность резидентам снизить налог на прибыль до 5% в течение первых пять лет, и 10% — в течение второй «пятилетки». Также предприниматели освобождаются от налога на имущество организаций и земельного налога. Кроме того, для них в 4 раза снижены тарифы по страховым взносам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вхождение в округа
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Новый рамный внедорожник Nissan: свежие фото и информация По всей видимости, японцы окончательно определились с именем для новинки. Судя по шильдику, который виден на шпионских фото, внедорожник назовут Terra
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь