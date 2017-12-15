Пермский край отправил заявки на получение статуса ТОСЭР для трех моногородов
Министерство территориального развития Пермского края предложило Министерству экономического развития РФ зарегистрировать Красновишерск, Нытву и поселок
Министерство территориального развития Пермского края предложило Министерству экономического развития РФ зарегистрировать Красновишерск, Нытву и поселок
Как сообщает
«Создание территории опережающего
Напомним, что в марте 2017 года статус ТОСЭР получил Чусовой. На сегодняшний день заключены соглашения с двумя резидентами, еще шесть организаций готовы получить статус резидента.
Территория опережающего