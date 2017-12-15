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13:29 (мск), источник: ТАСС

Власти Крыма перенесли аукцион по продаже АЗС Коломойского на 2018 год

В министерстве имущественных и земельных отношений региона отметили, что срок подачи заявок на аукцион продлен до 31 января.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Открытый аукцион по продаже в Крыму автозаправочных станций (АЗС), которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы после воссоединения полуострова с Россией, перенесены на 2018 год, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Крымские власти выставили на продажу более 20 национализированных АЗС Коломойского. Первый открытый аукцион был запланирован на 15 декабря.

«По этому аукциону был продлен срок подачи заявок до 31 января [2018 года]», — сказали в министерстве. По словам собеседника агентства, новую дату проведения аукциона определят позднее.

Ранее сообщалось, что власти Крыма в 2018 году планируют продать несколько национализированных объектов на 1 млрд руб. С начала 2017 года бюджет Крыма пополнился на 205 млн руб. от продажи национализированного имущества.

За счет реализации ранее национализированного имущества в Крыму идет выплата компенсаций за утерянные вклады на сумму свыше 700 тыс. руб. В числе национализированного в Крыму числится в том числе имущество Коломойского. В прошлом году власти Крыма реализовали шесть объектов, ранее принадлежащих этому бизнесмену, на сумму около 1,5 млрд руб. (в том числе был продан санаторий «Форос» за 1,2 млрд руб.).

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