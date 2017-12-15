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13:39 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Стоимость аренды квартир на июнь 2018 года в Екатеринбурге взлетела в несколько раз

Бум на отельном рынке Екатеринбурга: цены на июнь 2018 буквально взлетели в несколько раз.

В первую очередь это коснулось апартаментов, а бюджетного жилья на дни Чемпионата мира по футболу уже почти не осталось. Спальня, кухня, санузел — в обычное время квартира в так называемом апарт-отеле стоит не больше трех тысяч рублей в сутки. Но на июнь 2018 расценки в десять раз выше.

На время Чемпионата мира по футболу, объясняют отельеры, потребуются дополнительные расходы.

«Будут наняты переводчики, чтобы мы как принимающая сторона могли полноценно встречать своих гостей. Ну и транспортный расход, будут привлекаться люди с машинами, которые будут встречать иностранных граждан, привозить их сюда, а потом обратно в аэропорт», — объяснила владелица апарт-отеля Анжелика Медведева.

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Цены вырастут в гостиницах всех городов, где пройдут матчи, несмотря на постановление правительства, которое ограничивает бесконтрольный рост тарифов.

К примеру, в Свердловской области номер в «пяти звездах» не может стоить больше 47 тысяч рублей в сутки. «Установлен минимальный и максимальный тарифы по размещению для классифицированных средств размещения, то есть для тех, для кого установлен уровень звездности. Если администрация Екатеринбурга будет фиксировать завышенные цены, мы будем информировать надзорные органы», — сообщил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Но апарт-отели, хостелы и посуточные квартиры под эту классификацию не попадают, так что закон на них не распространяется.

В результате двухкомнатную квартиру на Бардина предлагают снять за 50 тысяч рублей в сутки на свой страх и риск.

«Это не регулируемое вообще никак средство размещения, если их так вообще можно назвать. Там нет ни безопасности, ни каких-либо стандартов. Как правило, эти средства размещения работают в темную», — сказал исполнительный директор клуба отельеров Виктор Салин.

В качестве бюджетной альтернативы гостям пока что предлагают турбазы и отели Первоуральска или Заречного. Стоимость номеров мини-гостиниц остается на совести владельцев. Впрочем, иностранных гостей цены, похоже, не пугают — на дни проведения мундиаля уже забронированы 90 процентов номеров.

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