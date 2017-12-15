Стоимость аренды квартир на июнь 2018 года в Екатеринбурге взлетела в несколько раз
Бум на отельном рынке Екатеринбурга: цены на июнь 2018 буквально взлетели в несколько раз.
Бум на отельном рынке Екатеринбурга: цены на июнь 2018 буквально взлетели в несколько раз.
В первую очередь это коснулось апартаментов, а бюджетного жилья на дни Чемпионата мира по футболу уже почти не осталось. Спальня, кухня, санузел — в обычное время квартира в так называемом
На время Чемпионата мира по футболу, объясняют отельеры, потребуются дополнительные расходы.
«Будут наняты переводчики, чтобы мы как принимающая сторона могли полноценно встречать своих гостей. Ну и транспортный расход, будут привлекаться люди с машинами, которые будут встречать иностранных граждан, привозить их сюда, а потом обратно в аэропорт», — объяснила владелица
Цены вырастут в гостиницах всех городов, где пройдут матчи, несмотря на постановление правительства, которое ограничивает бесконтрольный рост тарифов.
К примеру, в Свердловской области номер в «пяти звездах» не может стоить больше 47 тысяч рублей в сутки. «Установлен минимальный и максимальный тарифы по размещению для классифицированных средств размещения, то есть для тех, для кого установлен уровень звездности. Если администрация Екатеринбурга будет фиксировать завышенные цены, мы будем информировать надзорные органы», — сообщил
Но
«Это не регулируемое вообще никак средство размещения, если их так вообще можно назвать. Там нет ни безопасности, ни
В качестве бюджетной альтернативы гостям пока что предлагают турбазы и отели Первоуральска или Заречного. Стоимость номеров