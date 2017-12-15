Ряд волгоградских автобусов начнет обслуживать новые остановки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, автобус № 34 «Дачи “Нефтяник” — Красноармейское кладбище» начнет заходить в поселок Канатный в Красноармейском районе. У автобуса № 5с: начальной и конечной остановками станут магазин «Радеж» и «Красноармейский мясокомбинат». Кроме того, он начнет обслуживать жителей квартала. Данные автобусы заменят коммерческие маршруты № 47 и № 5а.

Автобус № 43 «Алюминиевый завод — ул. 39-й Гвардейской дивизии» будет курсировать до остановки у проходной «Красного Октября». Кроме того, он начнет следовать по улицам 39-й Гвардейской, Кузнецова и проспекту Металлургов.

Маршрутка № 56 «Д/о “Восход” — 7-я больница» начнет обслуживать не только дачников садоводческих обществ «Восход» и «Янтарь», но и жителей поселка Капустная балка в Кировском районе. Она заменит маршрутку № 71.