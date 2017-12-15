В аэропорту Сочи запустили автоматизированный вход на посадку

Источник: Пресс-служба «Базэл Аэро»

— Теперь пассажирам нужно только сделать приложить посадочный талон штрих-кодом к сканеру на турникете. При его соответствии створки откроются автоматически, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Кроме того, для выхода на посадку пассажиры могут отсканировать 2D штрих-коды с посадочных талонов, выданных не только при регистрации в аэропорту, но и при онлайн-регистрации, распечатанных на принтерах, либо мобильных посадочных талонов с экранов смартфонов.