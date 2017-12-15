В аэропорту Сочи запустили автоматизированный вход на посадку
В Международном аэропорту Сочи установили систему
В Международном аэропорту Сочи установили систему
— Теперь пассажирам нужно только сделать приложить посадочный талон
Кроме того, для выхода на посадку пассажиры могут отсканировать 2D
Отметим, что данная технология сокращает время ожидания путешественников на посадку, так как обслуживает до 15 человек в минуту. Также система дает авиакомпании информацию о местонахождении пассажиров, что позволяет вовремя снимать багаж опаздывающих пассажиров с воздушного судна.