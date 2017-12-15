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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи запустили автоматизированный вход на посадку

В Международном аэропорту Сочи установили систему Self-boarding gate. Она автоматически считывает количество посадочных салонов, а также информирует путешественников.

Источник: Пресс-служба «Базэл Аэро»

— Теперь пассажирам нужно только сделать приложить посадочный талон штрих-кодом к сканеру на турникете. При его соответствии створки откроются автоматически, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Кроме того, для выхода на посадку пассажиры могут отсканировать 2D штрих-коды с посадочных талонов, выданных не только при регистрации в аэропорту, но и при онлайн-регистрации, распечатанных на принтерах, либо мобильных посадочных талонов с экранов смартфонов.

Отметим, что данная технология сокращает время ожидания путешественников на посадку, так как обслуживает до 15 человек в минуту. Также система дает авиакомпании информацию о местонахождении пассажиров, что позволяет вовремя снимать багаж опаздывающих пассажиров с воздушного судна.

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