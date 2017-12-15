Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Верните Аляску: в России ответили послу США на заявление о Крыме
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Назван лучший по качеству жизни город России
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
В новом видео Ирина Шейк дефилирует полностью обнаженной – СМИ
В Польше о необязательности существования Украины
Врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием
Стали известные лучшие 100 песен 2017 года
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Кудрин расценил приговор Улюкаеву как «ужасный»
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
14События недели в фотографиях
17:55 (мск), источник: Sputnik

Экзамен счетоводам: в Узбекистане изменится система оценки бухгалтеров

Восполнять пробелы в знаниях и оценивать свой профессионализм бухгалтерам поможет новый образовательный ресурс, для работодателей он станет инструментом аттестации бухгалтеров.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Узбекистане разработали инновационную систему оценки квалификации бухгалтеров — Bir.uz, сообщает корреспондент Sputnik.

Новый образовательный ресурс направлен на то, чтобы помочь бухгалтерам восполнять пробелы в знаниях и оценивать свой профессионализм. Для работодателей это возможность аттестовать своих бухгалтеров и повышать их квалификацию, а также отбирать кандидатов на вакантные финансовые должности.

Читайте также
Олимхон Рустамов назначен первым зампредседателя Счетной палаты

Проблемный вопрос

За последние десять лет вузы страны выпустили более 1,6 тысячи специалистов по налогообложению и свыше 4,3 тысячи — по бухгалтерскому учету, в колледжах было подготовлено 2,1 тысячи и 115 тысяч специалистов соответственно. На рынок труда вышли также десятки тысяч бухгалтеров, отучившиеся в негосударственных образовательных учреждениях.

При этом уровень компетентности многих из них не отвечает потребностям национального бизнеса, особенно в условиях его интеграции в мировой рынок. Часть бухгалтеров, как показывают налоговые проверки, вообще профессионально непригодна, из-за чего страдает не только государство, но и терпят убытки сами предприниматели.

Новая система позволяет решить подобные проблемы причем самым малозатратным способом для обучающихся.

«Любой бухгалтер, где бы он не жил, на юге страны, на севере, в маленьком кишлаке или большом городе, он сможет сегодня получить самую полезную и написанную доступным языком информацию о своей работе. Такого механизма еще у нас не было», — подчеркнул один из авторов проекта Михаил Перпер.

По его словам, благодаря современным технологиям сегодня можно повысить квалификацию самым дешевым способом. Данная программа добровольной сертификации бухгалтеров именно на это и рассчитана: если есть интернет, свет, компьютер или мобильный телефон, все получают одинаковые условия, даже не выходя из дома.

Как это работает

Система Bir.uz позволяет решать две задачи — повышать квалификацию бухгалтеров с помощью сервиса «обучающее тестирование» по девяти специализациям (от кассира до главного бухгалтера) и оценивать уровень их профессиональных компетенций на квалификационном экзамене.

Первое включает в себя учебные материалы по 465 темам и более 3,2 тысячи тестов. Если бухгалтер ошибается, отвечая на тестовый вопрос, система открывает ему учебный материал по этой теме.

Авторы учебных текстов изложили самые сложные бухгалтерские вопросы простым языком. Нашли понятные примеры из практики и подробно расписали все нюансы и сложности. Здесь присутствуют схемы, смешные картинки-иллюстрации, а также самое важное выделено в «запоминалках».

Количество попыток при сдаче тестов не ограничено: вопросы составлены с большим запасом, все время происходит их автоматическая ротация. Сдать тесты получится только после того, как бухгалтер реально усвоит учебный материал.

И самое главное — он может это делать столько времени, сколько понадобится, без отрыва от производства. Дома, в выходные, в любое время суток, даже в поездках, когда нужно скоротать время, если есть мобильное устройство с интернетом.

По итогам успешного тестирования бухгалтер получит электронный сертификат, подтверждающий знания в выбранной квалификации. Его можно распечатать, если нужно, или приложить к резюме в электронном виде.

Сдал экзамен, получи аттестат

Чтобы получить заветную бумажную «корочку», придется сдать квалификационный экзамен. Он проводится очно по каждой специализации бухгалтерской профессии и включает в себя три этапа: тестирование, решение ситуационной задачи и заполнение форм первичных документов. Количество и сложность экзаменационных заданий зависят от специализации.

Так, например, чтобы получить аттестат главного бухгалтера, нужно в течение двух экзаменационных дней сдать 80 тестов, просчитать налоговые последствия и учесть до 20 реальных хозяйственных операций, заполнить несколько отчетных документов.

Проект разработали Торгово-промышленная палата, Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт и Центр профессионального развития «Норма».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан в очередной раз сменил схему продажи хлопка
Конкуренция пришла: Мирзиёев ликвидировал 'Узбекенгилсаноат'
Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии
Банк России снизил ключевую ставку
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes
Песков объяснил, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь