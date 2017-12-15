Незаконно построенную гостиницу сносят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

По генплану на данном земельном участке разрешается строить только индивидуальные жилые дома не выше трех этажей. 21 декабря 2016 года Нижегородский районный суд признал строение самовольным. Застройщик был должен снести его за свой счет в течение шести месяцев, но этого не произошло. И уже 23 октября 2017 года в связи с неисполнением вступившего в законную силу решения суда, администрация Нижнего Новгорода направила исполнительный лист в управление федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области для принудительного исполнения.