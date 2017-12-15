Власти Севастополя рассчитывают утвердить новую схему автодорог до конца зимы

Источник: РИА "Новости"

Учтя недочеты при обсуждении проекта генерального плана, власти города смогли погасить негативный настрой граждан почти во всех районах. В «митинг» с криками и возгласами обсуждение переросло лишь в Ленинском районе. И если принятие генерального плана Севастополя по итогам общественных обсуждений отложили на неопределенное время, то новую автодорожную схему города правительство рассчитывает утвердить через два месяца.

Севастополь без пробок.

Ключевая цель создания новой схемы улично-дорожной сети — разгрузить самые востребованные магистрали города, особенно на подъездах к центру и в самом центре Севастополя. Документ предполагает увеличение протяженности дорог в 1,5 раза — с 171 километра сегодня до 248 километров после реализации проекта. Этот проект крайне важен для города. С каждым годом количество автомобилей становится все больше. По показателям количества автомобилей на тысячу жителей Севастополь обгоняет многие регионы России (350 авто на тысячу жителей). Однако схема вызывает опасения у многих жителей города, которые боятся, что новые дороги лишат их земли. Именно этот вопрос стал ключевым во время общественных обсуждений.

«Люди очень бурно, активно интересуются вопросом проектирования и создания схемы улично-дорожной сети. Все выступают за хорошие дороги, отсутствие пробок. Но самый животрепещущий вопрос — будут ли дороги проходить по частным землям, будут ли отбирать участки, и если будут, то какие будут компенсации», — отметил член общественной палаты Севастополя Анатолий Лаврик, который был модератором обсуждений в Инкерманском муниципальном округе.

В целом общественные обсуждения прошли в конструктивном русле. Конечно, споры и крики происходили везде, однако за рамки приличия на большинстве площадок не выходили. «По сравнению с общественными слушаниями по генеральному плану города эти обсуждения прошли очень “ласково”. Не везде одинаково — в Гагаринском районе мероприятие закончилось аплодисментами, в Ленинском районе обсуждения проходили агрессивно», — сказал председатель союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.

В интересах горожан.

Как удалось погасить негатив собственников земельных участков, по которым планировалось проложить дороги? Власти города пошли на уступки в тех местах, где было массовое недовольство горожан, а там где решили изымать участки, пообещали выплатить компенсации по рыночной стоимости земли.

«Первоначально схема улично-дорожной сети затрагивала около 2,5 тыс участков, но в связи с тем, что изменилась трассировка некоторых дорог, которые затрагивали максимальное количество интересов граждан, их количество сократилось примерно на 50%» Александр Моложавенко директор департамента архитектуры и градостроительства

Например, изменили трассировку Гераклейской рокады в районе Молочной балки, перенесли дорогу в Балаклавском районе возле 7-го километра, отказались строить дорогу общего пользования в СНТ «Рыбак» в районе Камышовой бухты.

По итогам общественных обсуждений будет сформирован итоговый протокол, в который войдут все предложения и замечания, высказанные гражданами. Затем разработчики схемы доработают документ и еще раз представят общественности. Утвердить схему планируется до конца февраля 2018 года. После этого начнется проведение изыскательских работ.