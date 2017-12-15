С начала года белорусы забрали из банков 74 миллиона долларов
Валютные депозиты белорусов сократились на 273 миллиона долларов, а рублевые возросли только на 199 миллионов долларов, информировали в Нацбанке.
Валютные депозиты белорусов сократились на 273 миллиона долларов, а рублевые возросли только на 199 миллионов долларов, информировали в Нацбанке.
Целый год граждане забирали средства с валютных счетов и увеличивали долю рублевых. На 1 января этого года в банках физические лица держали 6998,9 миллионов долларов на валютных счетах и 2950,7 миллионов рублей — на рублевых.
На 1 декабря рублевые счета возросли до 3,3 миллиардов рублей, а валютные составили 6,7 миллиардов долларов. Получается, за
Подготовила Алина Янчур.