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19:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

С начала года белорусы забрали из банков 74 миллиона долларов

Валютные депозиты белорусов сократились на 273 миллиона долларов, а рублевые возросли только на 199 миллионов долларов, информировали в Нацбанке.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Целый год граждане забирали средства с валютных счетов и увеличивали долю рублевых. На 1 января этого года в банках физические лица держали 6998,9 миллионов долларов на валютных счетах и 2950,7 миллионов рублей — на рублевых.

На 1 декабря рублевые счета возросли до 3,3 миллиардов рублей, а валютные составили 6,7 миллиардов долларов. Получается, за январь-ноябрь белорусы повысили рублевые счета на 199 миллионов долларов, а валютные сократили на 273,1 миллионов долларов. Разница составила около 74 миллионов долларов.

Подготовила Алина Янчур.

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