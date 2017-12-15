ЦБ назвал причины санации Промсвязьбанка
Причинами санации одного из крупнейших частных игроков на российском банковском рынке стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка, заявили в Банке России.
Причинами санации одного из крупнейших частных игроков на российском банковском рынке стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка, заявили в Банке России.
Зампред Банка России Василий Поздышев на
Первый — хотя исторически банк не был нацелен на кредитование собственников и имел большой объем рыночных кредитов, потом все же стал их финансировать, рассказал Поздышев. «Формально банк соблюдает нормативы, но реально экспозиция на бизнес собственников превышает капитал банка», — уточнил он.
При этом качество кредитов вызывает вопросы у регулятора. По его предварительным оценкам, доформировать надо резервов на более чем 200 млрд руб., резервы на 104 млрд руб. уже сформированы. У собственников банка, по словам Поздышева, были возможности формировать резервы только за счет прибыли, которой было недостаточно, чтобы докапитализировать банк оперативно. К тому же, как указали в ЦБ, значительная часть прибыли была сформирована за счет роспуска резервов.
Второй фактор, вызвавший необходимость санации Промсвязьбанка, по словам Поздышева, — субординированные инструменты в капитале банка могли финансироваться средствами самого банка, а это запрещено. Правда, объем таких операций еще предстоит оценить, указал зампред ЦБ.
Третий фактор — санационная нагрузка на Промсвязьбанк
Кроме того, как отметили в ЦБ, у Промсвязьбанка наблюдался хронический недостаток ликвидности. Для разрешения этой ситуации банк финансировался в ЦБ под залог своих активов на сумму порядка 60−70 млрд руб, а также занял в Бинбанке под залог ипотеки не более 30 млрд руб, уточнил Василий Поздышев.
О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря. Функции временной администрации в банке будет исполнять управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Это уже третий попавший под санацию банк из так называемого списка Гаврилова. В августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов написал письмо клиентам компании, в котором предупредил о высоких рисках, связанных с четырьмя банками — «ФК Открытие», Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком. Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо, назвав его частным мнением Гаврилова. В