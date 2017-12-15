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20:30 (мск), источник: РБК

ЦБ назвал причины санации Промсвязьбанка

Причинами санации одного из крупнейших частных игроков на российском банковском рынке стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка, заявили в Банке России.

Источник: Reuters

Зампред Банка России Василий Поздышев на пресс-конференции в ЦБ назвал три фактора, приведших Промсвязьбанк к санации.

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Первый — хотя исторически банк не был нацелен на кредитование собственников и имел большой объем рыночных кредитов, потом все же стал их финансировать, рассказал Поздышев. «Формально банк соблюдает нормативы, но реально экспозиция на бизнес собственников превышает капитал банка», — уточнил он.

При этом качество кредитов вызывает вопросы у регулятора. По его предварительным оценкам, доформировать надо резервов на более чем 200 млрд руб., резервы на 104 млрд руб. уже сформированы. У собственников банка, по словам Поздышева, были возможности формировать резервы только за счет прибыли, которой было недостаточно, чтобы докапитализировать банк оперативно. К тому же, как указали в ЦБ, значительная часть прибыли была сформирована за счет роспуска резервов.

Чтобы исправить ситуацию, при реалистичном сценарии ЦБ потребуется выделить банку порядка 200 млрд руб., рассказал Поздышев.

Второй фактор, вызвавший необходимость санации Промсвязьбанка, по словам Поздышева, — субординированные инструменты в капитале банка могли финансироваться средствами самого банка, а это запрещено. Правда, объем таких операций еще предстоит оценить, указал зампред ЦБ.

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Третий фактор — санационная нагрузка на Промсвязьбанк из-за его участия в оздоровлении Автовазбанка. доформировать надо резервов на более чем 200 млрд руб., отметил Поздышев. Эта причина — общая для всех трех санированных ЦБ банков. К санации «Открытия» в числе прочих факторов привела неудачная санация банка «Траст», а в случае Бинбанка — участие в санации «Рост банка».

Кроме того, как отметили в ЦБ, у Промсвязьбанка наблюдался хронический недостаток ликвидности. Для разрешения этой ситуации банк финансировался в ЦБ под залог своих активов на сумму порядка 60−70 млрд руб, а также занял в Бинбанке под залог ипотеки не более 30 млрд руб, уточнил Василий Поздышев.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря. Функции временной администрации в банке будет исполнять управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Это уже третий попавший под санацию банк из так называемого списка Гаврилова. В августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов написал письмо клиентам компании, в котором предупредил о высоких рисках, связанных с четырьмя банками — «ФК Открытие», Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком. Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо, назвав его частным мнением Гаврилова. В августе-сентябре ЦБ объявил о санации «Открытия» и Бинбанка.

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