В дома приморских сёл Губерово и Новостройка вернулась вода
Ремонтники решили проблему, возникшую
Ремонтники решили проблему, возникшую
В приморских сёлах Губерово и Новостройка завершились
«С помощью водолаза было обследовано дно приемного колодца, после чего началась его прочистка от ила и песка, которая продолжалась ночью и почти весь день 14 декабря. Уже в ночь на 15 декабря бригада специалистов муниципального предприятия “Лидер” смогла нарастить трубу для более глубокого забора воды, а после смонтировала новый обратный клапан», — прокомментировали в администрации Пожарского района Приморья.
«Ремонтные бригады прочистили водоприёмный колодец и нарастили водопроводную трубу для забора воды с большей глубины. Сейчас подача воды в жилые дома и объекты соцкультбыта возобновлена в полном объёме», — добавили в муниципалитете.