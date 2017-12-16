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10:32 (мск), источник: Восток Медиа

В дома приморских сёл Губерово и Новостройка вернулась вода

Ремонтники решили проблему, возникшую из-за низкого уровня поды в Уссури.

В приморских сёлах Губерово и Новостройка завершились аварийно-восстановительные работы на водозаборе, которые пришлось экстренно вести из-за низкого уровня воды в реке Уссури. Он грозил промерзанием всасывающей трубы на станции водоподготовки, 14 декабря в населённых пунктах без ресурса остались более двух тысяч жителей.

«С помощью водолаза было обследовано дно приемного колодца, после чего началась его прочистка от ила и песка, которая продолжалась ночью и почти весь день 14 декабря. Уже в ночь на 15 декабря бригада специалистов муниципального предприятия “Лидер” смогла нарастить трубу для более глубокого забора воды, а после смонтировала новый обратный клапан», — прокомментировали в администрации Пожарского района Приморья.

По информации пресс-службы администрации края, на время этих работ власти организовали подвоз воды жителям многоквартирных домов Новостройки и частного сектора Губерово. При этом горячая вода и тепло подавались без ограничений. Ремонтники справились с задачей к вечеру 15 декабря.

«Ремонтные бригады прочистили водоприёмный колодец и нарастили водопроводную трубу для забора воды с большей глубины. Сейчас подача воды в жилые дома и объекты соцкультбыта возобновлена в полном объёме», — добавили в муниципалитете.

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