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13:21 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане появилась инновационная система оценки квалификации бухгалтеров Bir.uz

Новый образовательный ресурс направлен на то, чтобы помочь бухгалтерам восполнять пробелы в знаниях и оценивать свой профессионализм.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Новый образовательный ресурс направлен на то, чтобы помочь бухгалтерам восполнять пробелы в знаниях и оценивать свой профессионализм. Для работодателей это возможность аттестовать своих бухгалтеров и повышать их квалификацию, а также отбирать кандидатов на вакантные финансовые должности.

Проблемный вопрос.

За последние десять лет вузы страны выпустили более 1,6 тысячи специалистов по налогообложению и свыше 4,3 тысячи — по бухгалтерскому учету, в колледжах было подготовлено 2,1 тысячи и 115 тысяч специалистов соответственно. На рынок труда вышли также десятки тысяч бухгалтеров, отучившиеся в негосударственных образовательных учреждениях.

При этом уровень компетентности многих из них не отвечает потребностям национального бизнеса, особенно в условиях его интеграции в мировой рынок. Часть бухгалтеров, как показывают налоговые проверки, вообще профессионально непригодна, из-за чего страдает не только государство, но и терпят убытки сами предприниматели.

Новая система позволяет решить подобные проблемы, причем самым малозатратным способом для обучающихся.

«Любой бухгалтер, где бы он ни жил, на юге страны, на севере, в маленьком кишлаке или большом городе, он сможет сегодня получить самую полезную и написанную доступным языком информацию о своей работе. Такого механизма еще у нас не было», — подчеркнул один из авторов проекта Михаил Перпер.

По его словам, благодаря современным технологиям сегодня можно повысить квалификацию самым дешевым способом. Данная программа добровольной сертификации бухгалтеров именно на это и рассчитана: если есть интернет, свет, компьютер или мобильный телефон, все получают одинаковые условия, даже не выходя из дома.

Как это работает.

Система Bir.uz позволяет решать две задачи — повышать квалификацию бухгалтеров с помощью сервиса «обучающее тестирование» по девяти специализациям (от кассира до главного бухгалтера) и оценивать уровень их профессиональной компетенции на квалификационном экзамене.

Первое включает в себя учебные материалы по 465 темам и более 3,2 тысячи тестов. Если бухгалтер ошибается, отвечая на тестовый вопрос, система открывает ему учебный материал по этой теме.

Авторы учебных текстов изложили самые сложные бухгалтерские вопросы простым языком. Нашли понятные примеры из практики и подробно расписали все нюансы и сложности. Здесь присутствуют схемы, смешные картинки-иллюстрации, а также самое важное выделено в «запоминалках».

Количество попыток при сдаче тестов не ограничено: вопросы составлены с большим запасом, все время происходит их автоматическая ротация. Сдать тесты получится только после того, как бухгалтер реально усвоит учебный материал.

И самое главное — он может это делать столько времени, сколько понадобится, без отрыва от производства. Дома, в выходные, в любое время суток, даже в поездках, когда нужно скоротать время, если есть мобильное устройство с интернетом.

По итогам успешного тестирования бухгалтер получит электронный сертификат, подтверждающий знания в выбранной квалификации. Его можно распечатать, если нужно, или приложить к резюме в электронном виде.

Сдал экзамен — получи аттестат.

Чтобы получить заветную бумажную «корочку», придется сдать квалификационный экзамен. Он проводится очно по каждой специализации бухгалтерской профессии и включает в себя три этапа: тестирование, решение ситуационной задачи и заполнение форм первичных документов. Количество и сложность экзаменационных заданий зависят от специализации.

Так, например, чтобы получить аттестат главного бухгалтера, нужно в течение двух экзаменационных дней сдать 80 тестов, просчитать налоговые последствия и учесть до 20 реальных хозяйственных операций, заполнить несколько отчетных документов.

Проект разработали Торгово-промышленная палата, Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт и Центр профессионального развития «Норма».

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