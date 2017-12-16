Строители готовятся запустить кота на построенный мост в Крым

Источник: РИА "Новости"

Строители моста намерены до конца этого года полностью соединить пролетные строения автодорожной части моста с фарватерными участками. Процесс надвижки пролетных строений довольно длительный и идет уже больше года. К концу текущего года специалисты планируют сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. После их окончания можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский. При этом инфоцентр уточняет, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Кот пойдет в Крым

Строители моста планируют отправить кота в Крым, как только пролеты будут соединены. «Я строю Мост, чтобы первым сделать на нем селфи и посетить все достопримечательности Крыма», — говорится на страницах кота в соцсетях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/BcuJ2H5BQzK/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcuJ2H5BQzK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ну хватит тискать, закидывай уже в кабину, на участок ехать пора!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="<Macro 'profile_link'>" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Кот Моста</a> (@cat_the_most) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-15T11:26:23+00:00">Гру 15, 2017 о 3:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Мостика есть аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте, общее количество его подписчиков достигает почти 20 тысяч.

Снимки для соцсетей делает персональный фотограф кота, которого строители называют «самым ловким человеком на стройке». У Мостика есть даже водитель, который возит его на дальние участки стройки.

«Для осмотра “дальних” участков, например, фарватерных опор, Мостика подвозит на машине его водитель Михалыч. Когда у Моста выходные — Михалыч забирает его к себе, и он ведет себя как обычный кот — ест и спит на своем любимом красном диване», — пояснили в ведомстве.

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Главный надзиратель

Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта и назвали его в честь Керченского моста. Никто не знает, когда именно родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов — 29 ноября. В прошлом месяце кот отпраздновал два года, в качестве подарка от строителей он получил миску креветок.

«Конечно, Мостик отмечал свой день рождения с друзьями, их у него много: чайка Валера помогает Мосту с воздуха, пес Цыган уже может подносить рабочим стройматериалы, баклан Варфоломей — просто хороший друг кота, а еще у него в друзьях лиса Лизавета с ее детьми», — рассказали в инфоцентре.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/BcZb3WvBOsc/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcZb3WvBOsc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">- Майна, майна! Быстрее, у меня на очереди ещё 3 машины с пролетами.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="<Macro 'profile_link'>" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Кот Моста</a> (@cat_the_most) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-07T10:19:47+00:00">Гру 7, 2017 о 2:19 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Живет кот на КПП и ежедневно встречает рабочих и специалистов, которые приходят на смену. Среди 7 тысяч человек, которые в круглосуточном режиме строят самый длинный мост в России, нет ни одного, кто не знаком с Мостиком.

«Сегодня Мостик на стройке самый главный! “Руководит” всеми процессами, хотя может показаться, что он просто гуляет по участкам», — сообщает «Крымский мост».

Как рассказывают строители, днем Мостик «присматривает» за объектом, а ночью ловит мышей. В соцсетях кота часто спрашивают, почему он ходит без каски. «Моя природная ловкость позволяет перемещаться по стройке без головного убора!» — «отвечает» кот своим подписчикам.

Невеста из Крыма

Строители моста планируют найти коту невесту с крымского берега. Но и хозяева кубанских кошек не оставляют надежды сосватать своих питомцев герою масштабной стройки. Кот регулярно получает фотографии потенциальных невест в соцсетях.

В инфоцентре также рассказали, что кота часто спрашивают, чем он займется после окончания стройки.

«Этого я еще не решил, но буквально каждый день мне поступают интересные предложения. Решу, когда буду отдыхать в отпуске после стройки века», — передает инфоцентр заявление кота.