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09:15 (мск), источник: РИА Новости

Строители готовятся запустить кота на построенный мост в Крым

КРАСНОДАР, 16 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Главный надзиратель стройки через Керченский пролив — кот Мостик — готовится пройти по мосту в Крым и посетить достопримечательности полуострова, рассказали РИА Новости в инфоцентре «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

Строители моста намерены до конца этого года полностью соединить пролетные строения автодорожной части моста с фарватерными участками. Процесс надвижки пролетных строений довольно длительный и идет уже больше года. К концу текущего года специалисты планируют сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. После их окончания можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский. При этом инфоцентр уточняет, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Кот пойдет в Крым

Строители моста планируют отправить кота в Крым, как только пролеты будут соединены. «Я строю Мост, чтобы первым сделать на нем селфи и посетить все достопримечательности Крыма», — говорится на страницах кота в соцсетях.

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У Мостика есть аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте, общее количество его подписчиков достигает почти 20 тысяч.

Снимки для соцсетей делает персональный фотограф кота, которого строители называют «самым ловким человеком на стройке». У Мостика есть даже водитель, который возит его на дальние участки стройки.

«Для осмотра “дальних” участков, например, фарватерных опор, Мостика подвозит на машине его водитель Михалыч. Когда у Моста выходные — Михалыч забирает его к себе, и он ведет себя как обычный кот — ест и спит на своем любимом красном диване», — пояснили в ведомстве.

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Главный надзиратель

Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта и назвали его в честь Керченского моста. Никто не знает, когда именно родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов — 29 ноября. В прошлом месяце кот отпраздновал два года, в качестве подарка от строителей он получил миску креветок.

«Конечно, Мостик отмечал свой день рождения с друзьями, их у него много: чайка Валера помогает Мосту с воздуха, пес Цыган уже может подносить рабочим стройматериалы, баклан Варфоломей — просто хороший друг кота, а еще у него в друзьях лиса Лизавета с ее детьми», — рассказали в инфоцентре.

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Живет кот на КПП и ежедневно встречает рабочих и специалистов, которые приходят на смену. Среди 7 тысяч человек, которые в круглосуточном режиме строят самый длинный мост в России, нет ни одного, кто не знаком с Мостиком.

«Сегодня Мостик на стройке самый главный! “Руководит” всеми процессами, хотя может показаться, что он просто гуляет по участкам», — сообщает «Крымский мост».

Как рассказывают строители, днем Мостик «присматривает» за объектом, а ночью ловит мышей. В соцсетях кота часто спрашивают, почему он ходит без каски. «Моя природная ловкость позволяет перемещаться по стройке без головного убора!» — «отвечает» кот своим подписчикам.

Невеста из Крыма

Строители моста планируют найти коту невесту с крымского берега. Но и хозяева кубанских кошек не оставляют надежды сосватать своих питомцев герою масштабной стройки. Кот регулярно получает фотографии потенциальных невест в соцсетях.

В инфоцентре также рассказали, что кота часто спрашивают, чем он займется после окончания стройки.

«Этого я еще не решил, но буквально каждый день мне поступают интересные предложения. Решу, когда буду отдыхать в отпуске после стройки века», — передает инфоцентр заявление кота.

Керченский мост станет самым длинным мостом в России. Его протяженность — 19 километров. Это две параллельно расположенные автомобильная и железная дороги. Работы ведутся одновременно на всем протяжении объекта в круглосуточном режиме. На начало декабря готово 446 опор из 595, погружено более 6 350 свай из почти 7 тысяч. Смонтировано почти 125 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений из 260. Плита проезжей части готова на 98%, асфальтовое покрытие — на 35%. Автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года.

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