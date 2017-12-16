Дорожные работы ограничат движение на трех федеральных трассах Ленобласти
ФКУ Упродор «Северо-Запад» сообщает, что на трех федеральных трассах региона частично ограничат движение.
ФКУ Упродор «Северо-Запад» сообщает, что на трех федеральных трассах региона частично ограничат движение.
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;.
Р-21 «Кола»
— км 35−41 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 18:00, очистка СВЭ в РП;.
— км 40 съезд в г. Кировск, ограничение скорости в сторону г. Мурманск с 08:00 до 18:00, устранение деформаций дорожного покрытия.
А-121 «Сортавала»
— км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.
— км 21−24 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;.
— км 14−15 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 14:00, ремонт барьерного ограждения.