Дорожные работы ограничат движение на трех федеральных трассах Ленобласти

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 35−41 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 18:00, очистка СВЭ в РП;.

— км 40 съезд в г. Кировск, ограничение скорости в сторону г. Мурманск с 08:00 до 18:00, устранение деформаций дорожного покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.

— км 21−24 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;.