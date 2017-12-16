На Урал поступили купюры номиналом 2 тыс. рублей

«Появился очень интересный элемент, легко визуализирующийся людьми при обычных условиях: яркое и блестящее кольцо, которое при наклоне перекатывается и меняет свой цвет», — отмечает Наталья Завьялова, сотрудница уральского Банка России.

Новая купюра — ярко-синего цвета. На ней изображены мост на остров Русский и космодром Восточный. А в начале следующего года в регион поступят и 200-рублевые банкноты зеленого цвета. На них размещены символы Севастополя.