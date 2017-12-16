На Урал поступили купюры номиналом 2 тыс. рублей
Три миллиона новых купюр номиналом две тысячи рублей поступили в Свердловскую область. До конца года их введут в оборот все банки Урала. Банкноты имеют несколько степеней защиты.
Три миллиона новых купюр номиналом две тысячи рублей поступили в Свердловскую область. До конца года их введут в оборот все банки Урала. Банкноты имеют несколько степеней защиты.
«Появился очень интересный элемент, легко визуализирующийся людьми при обычных условиях: яркое и блестящее кольцо, которое при наклоне перекатывается и меняет свой цвет», — отмечает Наталья Завьялова, сотрудница уральского Банка России.
Новая купюра —