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12:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Урал поступили купюры номиналом 2 тыс. рублей

Три миллиона новых купюр номиналом две тысячи рублей поступили в Свердловскую область. До конца года их введут в оборот все банки Урала. Банкноты имеют несколько степеней защиты.

ЦБ: $ 58.8987   +0.19 € 69.4298   +0.03 ММВБ: $ 58.8000   +0.04 € 69.1700   -0.13
Источник: РИА "Новости"

«Появился очень интересный элемент, легко визуализирующийся людьми при обычных условиях: яркое и блестящее кольцо, которое при наклоне перекатывается и меняет свой цвет», — отмечает Наталья Завьялова, сотрудница уральского Банка России.

Новая купюра — ярко-синего цвета. На ней изображены мост на остров Русский и космодром Восточный. А в начале следующего года в регион поступят и 200-рублевые банкноты зеленого цвета. На них размещены символы Севастополя.

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