Строительство жилья в Башкирии сократилось на 14%
В Башкирии в
В Башкирии в
В Башкирии с начала этого года построили 25,6 тысяч квартир. Общая площадь возведенного жилья составила свыше 1,9 млн квадратных метров. Это на 14,1% меньше, чем было построено за тот же период в прошлом году.
«На каждую 1000 человек населения построено 486 квадратных метров жилья», — сообщает региональный орган Федеральной службы государственной статистики.
Среди регионов Поволжья Башкортостан занимает второе место после Татарстана по площади построенного жилья, а по вводу жилья на душу населения — пятое место.
Большая часть домов — 70,6% — построена за счет населения и кредитных средств.