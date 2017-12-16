Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Порошенко отреагировал на решение ЕС по санкциям против РФ
Эминем выпустил первый альбом за четыре года
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
В Москве простились с Леонидом Броневым
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ узнали о вооружениях, которые США планируют передать Украине
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Известно, кто преследовал «Сан-Хуан» перед исчезновением
Лавров осадил посла Франции в споре о Крыме
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:15 (мск), источник: PROUFU.ru

Строительство жилья в Башкирии сократилось на 14%

В Башкирии в январе-ноябре 2017 года на 14,1% сократился объем вводимого жилья, сообщает Башкортостанстат.

В Башкирии с начала этого года построили 25,6 тысяч квартир. Общая площадь возведенного жилья составила свыше 1,9 млн квадратных метров. Это на 14,1% меньше, чем было построено за тот же период в прошлом году.

«На каждую 1000 человек населения построено 486 квадратных метров жилья», — сообщает региональный орган Федеральной службы государственной статистики.

Среди регионов Поволжья Башкортостан занимает второе место после Татарстана по площади построенного жилья, а по вводу жилья на душу населения — пятое место.

Большая часть домов — 70,6% — построена за счет населения и кредитных средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пакетное соглашение по шихану, или шкура «неубитого» Ялалова
Информационную войну против Муртазы Рахимова оценили в 9 млн рублей
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь