В Татарстане капремонт завершился во всех жилых многоэтажках из плана 2017 года
Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал о темпах реализации запланированных на этот год республиканских программ.
Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал о темпах реализации запланированных на этот год республиканских программ.
(Казань, 16 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане работы по капитальному ремонту завершены в 984 многоквартирных жилых домах, что составляет 100 процентов от плана на этот год. Госжилинспекция уже приняла 962 из них. Об этом сообщил на республиканском совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает
Файзуллин также сообщил, что в республике завершается программа этого года по капремонту зданий
По словам главы Минстроя РТ, близится к завершению и реализация программы «Общественные пространства» в 2017 году запанировано обустройство 68 объектов в 45 муниципальных районах. На сегодня работы ведутся на 26 объектах, еще на 42 они уже завершены.