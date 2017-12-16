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13:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане капремонт завершился во всех жилых многоэтажках из плана 2017 года

Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал о темпах реализации запланированных на этот год республиканских программ.

Источник: Агентство «Москва»

(Казань, 16 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане работы по капитальному ремонту завершены в 984 многоквартирных жилых домах, что составляет 100 процентов от плана на этот год. Госжилинспекция уже приняла 962 из них. Об этом сообщил на республиканском совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Файзуллин также сообщил, что в республике завершается программа этого года по капремонту зданий амбулаторно-поликлинических учреждений. На сегодня работы ведутся на 62 объектах из 74 запланированных. Это здания поликлиник в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. Объем выполненных работ по этой программе составляет 86 процентов.

По словам главы Минстроя РТ, близится к завершению и реализация программы «Общественные пространства» в 2017 году запанировано обустройство 68 объектов в 45 муниципальных районах. На сегодня работы ведутся на 26 объектах, еще на 42 они уже завершены.

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