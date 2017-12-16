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14:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Министр транспорта РФ и врио губернатора Нижегородской области официально открыли реконструированный пр. Молодёжный

Министр транспорта РФ и врио губернатора Нижегородской области официально открыли реконструированный пр. Молодёжный в Нижнем Новгороде 16 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

15 декабря представители федерального, окружного и регионального правительства приняли участие в торжественном награждении строителей проекта.

Соответствующими распоряжениями благодарностью губернатора награждены пять рабочих, ещё пятеро участников строительства получили благодарность минтранспорта РФ и двое — благодарственные письма полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что благодаря реконструированному и усовершенствованному проспекту жители Нижнего Новгорода смогут доехать от станции метро «Парк культуры» до аэропорта в три раза быстрее: не за полчаса, а за 10 минут.

Кроме того, как подчеркнул врио губернатора, выходы на проспект полностью оборудованы для людей с инвалидностью — есть пологие съезды для колясок, тактильные плиты для незрячих пешеходов.

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«Говорят, что россияне любят сдавать объекты в самый последний момент. Строители проспекта Молодежный в этом смысле абсолютно не в тренде, потому что реконструкцию объекта они выполнили не за 25 месяцев, как было заложено, а за 18. Компания “Жилстрой-НН” известна городу как строители жилья, а сейчас получила знак качества как дорожные строители», — заявил Глеб Никитин.

Врио губернатора также поблагодарил федеральное правительство за поддержку — около 90% средств на реконструкцию проспекта выделил минтранс РФ.

«Это один из очередных объектов чемпионата мира по футболу, которые мы вводим задолго до его начала. Но уже сегодня он станет работать на всех жителей Нижнего Новгорода и тех, кто приезжает сюда с деловыми целями, туристическими поездками. Очень хорошая, современная и, главное, нужная дорога», — заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Реконструкция проспекта — это замечательный пример сотрудничества разных ветвей власти и строителей», — резюмировал Глеб Никитин.

По данным главного управления автодорог региона, реконструированный проспект Молодежный — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения с четырьмя полосами движения.

Протяженность — 7,1 км, из которых 3,3 — участок реконструкции, 3,8 км — участок нового строительства. В состав дороги входят три путепровода (путепровод № 2 длиной 149,7 м, путепровод № 3 длиной 304,7 м, путепровод № 4 длиной 64,4 м), пешеходный мостик и подпорная стенка.

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Автодорога обеспечивает выход из города на Первое транспортное полукольцо, автодороги М-7 и Р-125, связывает Молодежный проспект с улицами Рельсовая, Ореховая и Южным шоссе, создаёт альтернативный подъезд к международному аэропорту Нижнего Новгорода и обеспечивает выезд из города в западном направлении, что позволяет рационально перераспределить транспортные потоки с учетом загруженности улично-дорожной сети.

Напомним, рабочее движение на проспекте Молодежном открылось в 07:00 9 декабря.

Как сообщалось ранее, подрядчик «Жилстрой-НН» и главное управление автодорог Нижегородской области подписали государственный контракт на реконструкцию проспекта Молодежный 10 июня 2016 года. Сумма контракта составила 3 млрд 726,8 млн рублей. Окончание работ в соответствии с контрактом было назначено на 30 ноября.

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