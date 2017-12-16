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14:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Антон Силуанов: Бюджет Татарстана находится в передовом формате

Министр финансов РФ рекомендовал использовать опыт республики другим регионам России.

(Казань, 16 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что бюджет Татарстана находится в передовом формате. Об этом глава федерального министерства заявил сегодня на совместном заседании финансовых ведомств РТ в Казанской ратуше.

«В республике происходят позитивные изменения. Мы видим, как республика развивается, какие успехи демонстрирует. Ну и, соответственно, бюджет республики находится в передовом формате. Мы все новации и опыт, который здесь есть, часто рекомендуем использовать другим субъектам РФ», — отметил он.

Совместная коллегия Министерства финансов РТ, Управления ФНС России по РТ и Управления Федерального казначейства по РТ состоялась сегодня в Казанской ратуше. На заседании финансисты подвели предварительные итоги текущего года. Объем собственных доходов республики вырос на 6,9 процента и составил 250 млрд рублей.

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