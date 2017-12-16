В отношении 13 поставщиков угля в ЮКО начато расследование
Департаментом КРЕМЗКиПП проводится работа по изучению и обработке полученных материалов.
Департаментом КРЕМЗКиПП проводится работа по изучению и обработке полученных материалов.
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«Департаментом Комитета по
В настоящее время Департаментом проводится работа по изучению и обработке полученных материалов касательно проводимого расследования, уточняется в
Расследование начато по поручению Министерства национальной экономики, озвученному 16 октября. Тогда
«В результате этой вертикальной схемы реализации угля “карьер — оптовый поставщик — розничный потребитель” нарушена система. Возникают различные горизонтальные схемы перепродажи угля через непродуктивных посредников. Если в разрезе сейчас цена на уголь составляет около 5000 тенге с НДС, то в Астане цена 11 500 тенге, я говорю о шубаркульском угле, самом популярном на рынке Астаны. В этой связи мы вчера открыли расследование в 13 регионах страны за исключением Западного Казахстана, где потребление угля мизерное ввиду стопроцентной газификации», — сказал он.