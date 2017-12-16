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16:09 (мск), источник: Informburo.kz

В отношении 13 поставщиков угля в ЮКО начато расследование

Департаментом КРЕМЗКиПП проводится работа по изучению и обработке полученных материалов.

Источник: Informburo.kz

В Южно-Казахстанской области начато расследование в сфере оптовой и розничной торговли угля, сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) Министерства национальной экономики РК.

«Департаментом Комитета по Южно-Казахстанской области было начато расследование в отношении 13 субъектов рынка, занимающихся оптовой и розничной торговлей угля в области, по признакам антиконкурентного соглашения согласно статье 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан — «Установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок)», — говорится в сообщении.

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В настоящее время Департаментом проводится работа по изучению и обработке полученных материалов касательно проводимого расследования, уточняется в пресс-службе.

Расследование начато по поручению Министерства национальной экономики, озвученному 16 октября. Тогда вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании Правительства заявил, что существующая ценовая политика крупных угледобывающих компаний связана с реализацией её по сложной схеме через различных трейдеров.

«В результате этой вертикальной схемы реализации угля “карьер — оптовый поставщик — розничный потребитель” нарушена система. Возникают различные горизонтальные схемы перепродажи угля через непродуктивных посредников. Если в разрезе сейчас цена на уголь составляет около 5000 тенге с НДС, то в Астане цена 11 500 тенге, я говорю о шубаркульском угле, самом популярном на рынке Астаны. В этой связи мы вчера открыли расследование в 13 регионах страны за исключением Западного Казахстана, где потребление угля мизерное ввиду стопроцентной газификации», — сказал он.

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