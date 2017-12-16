Бензин подешевел на автозаправках «КазМунайГаза» и «Гелиоса»
Сейчас стоимость топлива упала до 158−159 тенге.
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Сейчас стоимость топлива упала до 158−159 тенге.
Сети автозаправочных станций «КазМунайГаз» и «Гелиос» снизили стоимость бензина марки АИ-92, передает NUR.KZ cо ссылкой на сайты компаний.
Так, на автозаправках КМГ бензин АИ-92 раньше стоил 161 тенге за литр. Сейчас его стоимость упала до 159 тенге.
«Гелиос» снизил цены на 92-ой бензин на 4 тенге — со 162 до 158 тенге.