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16:16 (мск), источник: Nur.kz

Бензин подешевел на автозаправках «КазМунайГаза» и «Гелиоса»

Сейчас стоимость топлива упала до 158−159 тенге.

Сети автозаправочных станций «КазМунайГаз» и «Гелиос» снизили стоимость бензина марки АИ-92, передает NUR.KZ cо ссылкой на сайты компаний.

Так, на автозаправках КМГ бензин АИ-92 раньше стоил 161 тенге за литр. Сейчас его стоимость упала до 159 тенге.

«Гелиос» снизил цены на 92-ой бензин на 4 тенге — со 162 до 158 тенге.

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