Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
82-летний Валентин Гафт перенес операцию
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: Захарченко пригрозил вооружить тысячи партизан на Украине
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Кудрин расценил приговор Улюкаеву как «ужасный»
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
16:31 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На следующей неделе сотни домов в Уфе останутся без воды

Уфаводоканал на своем официальном сайте опубликовал график отключения воды в Уфе на следующей неделе.

Источник: ГТРК Башкортостан

В период с 18 по 24 декабря запланировало отключение холодной и горячей воды. Сотни домов на какое-то время останутся без водоснабжения.

Ленинский район (19 декабря с 10:00 до 20:00):

— Карла Маркса, 40;.

— Достоевского, 45, 47;.

— Революционная, 12, 14;.

— Мустая Карима, 53.

Калининский и Орджоникидзевский районы (с 7:00 20 декабря до 6:00 21 декабря):

— Дмитрия Донского, 34, 38, 40, 50, 52;.

— Кольцевая, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113 В, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127;.

— Кулибина, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19 В, 19 г, 18, 18а, 22, 24, 26, 26а, 28, 38;.

— переулок Кулибина, 2, 3, 5, 7;.

— Невского, 19, 21, 23, 25, 33;.

— Калинина, 65, 69, 71, 67;.

— Шаймуратова, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51;.

— Олега Кошевого, 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23/1, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 30/1.

В зону снижения давления воды попадают некоторые дома Орджоникидзевского района с 7:00 20 декабря до 6:00 21 декабря:

— Интернациональная, 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 23, 25, 27, 29, 31;.

— Комарова, 2, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40;.

— Мира, 1а, 1 г, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 49;.

— Северодвинская, 8, 10;.

— Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 31, 33, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 52, 53, 41, 43, 45а, 47;.

— Нежинская, 1, 3, 2, 7, 11, 15, 17, 10, 12, 14, 16, 18;.

— Победы, 19, 21, 20, 22, 26, 28, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45;.

— Космонавтов, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22;.

— Калинина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63;.

— Рыбакова, 4, 6, 7, 9, 11, 13а, 12, 13, 14, 15;.

— Репина, 3, 4, 5, 9, 8, 11, 17, 19, 20, 34;.

— Боткина, 3, 4, 6, 8, 10, 5, 12, 7, 14;.

— Короленко, 3, 5, 7, 9, 11;.

— Кольцевая, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88, 92, 94, 96, 98, 3/1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 27, 27а, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 51, 53, 55, 55/1, 53/2, 59, 61, 63, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;.

— Невского, 12, 14, 16, 18, 20, 22;.

— 40 лет Октября, 7, 5, 7/1;.

— М. Пинского, 1, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 14;.

— Первомайская, 1, 1а, 2, 2а, 3а, 5, 5б, 4а, 6, 6а, 9, 9а, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 22, 24;.

— Конституции, 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 10, 12, 14;.

— Л. Толстого, 1, 3, 5, 7, 13, 18, 20;.

— Горького 36, 38, 39, 44, 52, 54, 56, 68, 70, 70/1, 76;.

— Маяковского, 21;.

— Архитектурная, 1, 3, 5, 5а, 7;.

— Герцена, 1, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18а, 22, 20, 26а, 24б, 28а, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29, 16, 18;.

— Инициативная, 1, 3, 5, 7, 9, 11;.

— Пекинская, 15/1;.

— М. Горького, 44, 52, 54, 56;.

— Губкина, 2, 4, 6, 10, 37, 7а, 9/1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;.

— Жигулёвская, 23, 11;.

— Кемеровская, 48, 50;.

— Кутузова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;.

— Новочеркасская, 13 (а, б, в, г, д), 14 (а, б, в), 15 (а, е), 17 (а, б, в, г, д, е), 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30.

В Калининском районе:

ул. Первомайская 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 28а, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45.

ул. Архитектурная 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24.

ул. Ульяновых 20, 24, 26.

ул. Шумавцова 1, 11, 13, 21, 23.

ул. Маяковского 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 24.

ул. Нежинская 26, 30, 32, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44.

ул. Победы 3/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 16, 18.

ул. Интернациональная 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65/1, 67.

ул. Маяковского 11.

ул. Нежинская 42, 44.

ул. Интернациональная 20б.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ревнивый муж-психолог вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь