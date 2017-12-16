На следующей неделе сотни домов в Уфе останутся без воды

Источник: ГТРК Башкортостан

В период с 18 по 24 декабря запланировало отключение холодной и горячей воды. Сотни домов на какое-то время останутся без водоснабжения.

Ленинский район (19 декабря с 10:00 до 20:00):

— Карла Маркса, 40;.

— Достоевского, 45, 47;.

— Революционная, 12, 14;.

— Мустая Карима, 53.

Калининский и Орджоникидзевский районы (с 7:00 20 декабря до 6:00 21 декабря):

— Дмитрия Донского, 34, 38, 40, 50, 52;.

— Кольцевая, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113 В, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127;.

— Кулибина, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19 В, 19 г, 18, 18а, 22, 24, 26, 26а, 28, 38;.

— переулок Кулибина, 2, 3, 5, 7;.

— Невского, 19, 21, 23, 25, 33;.

— Калинина, 65, 69, 71, 67;.

— Шаймуратова, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51;.

— Олега Кошевого, 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23/1, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 30/1.

В зону снижения давления воды попадают некоторые дома Орджоникидзевского района с 7:00 20 декабря до 6:00 21 декабря:

— Интернациональная, 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 23, 25, 27, 29, 31;.

— Комарова, 2, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40;.

— Мира, 1а, 1 г, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 49;.

— Северодвинская, 8, 10;.

— Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 31, 33, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 52, 53, 41, 43, 45а, 47;.

— Нежинская, 1, 3, 2, 7, 11, 15, 17, 10, 12, 14, 16, 18;.

— Победы, 19, 21, 20, 22, 26, 28, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45;.

— Космонавтов, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22;.

— Калинина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63;.

— Рыбакова, 4, 6, 7, 9, 11, 13а, 12, 13, 14, 15;.

— Репина, 3, 4, 5, 9, 8, 11, 17, 19, 20, 34;.

— Боткина, 3, 4, 6, 8, 10, 5, 12, 7, 14;.

— Короленко, 3, 5, 7, 9, 11;.

— Кольцевая, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88, 92, 94, 96, 98, 3/1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 27, 27а, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 51, 53, 55, 55/1, 53/2, 59, 61, 63, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;.

— Невского, 12, 14, 16, 18, 20, 22;.

— 40 лет Октября, 7, 5, 7/1;.

— М. Пинского, 1, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 14;.

— Первомайская, 1, 1а, 2, 2а, 3а, 5, 5б, 4а, 6, 6а, 9, 9а, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 22, 24;.

— Конституции, 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 10, 12, 14;.

— Л. Толстого, 1, 3, 5, 7, 13, 18, 20;.

— Горького 36, 38, 39, 44, 52, 54, 56, 68, 70, 70/1, 76;.

— Маяковского, 21;.

— Архитектурная, 1, 3, 5, 5а, 7;.

— Герцена, 1, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18а, 22, 20, 26а, 24б, 28а, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29, 16, 18;.

— Инициативная, 1, 3, 5, 7, 9, 11;.

— Пекинская, 15/1;.

— М. Горького, 44, 52, 54, 56;.

— Губкина, 2, 4, 6, 10, 37, 7а, 9/1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;.

— Жигулёвская, 23, 11;.

— Кемеровская, 48, 50;.

— Кутузова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;.

— Новочеркасская, 13 (а, б, в, г, д), 14 (а, б, в), 15 (а, е), 17 (а, б, в, г, д, е), 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30.

В Калининском районе:

ул. Первомайская 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 28а, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45.

ул. Архитектурная 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24.

ул. Ульяновых 20, 24, 26.

ул. Шумавцова 1, 11, 13, 21, 23.

ул. Маяковского 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 24.

ул. Нежинская 26, 30, 32, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44.

ул. Победы 3/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 16, 18.

ул. Интернациональная 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65/1, 67.

ул. Маяковского 11.

ул. Нежинская 42, 44.