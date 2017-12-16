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18:44 (мск), источник: Om1.ru

Бурков провел выходной на свинокомплексе в Кормиловском районе

Врио губернатора посетил предприятие Темури Латарии и обсудил с ним возможные налоговые преференции для инвесторов и строительство новой дороги.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В субботу врио губернатора Александр Бурков выехал в Кормиловский район на предприятие «Руском-Агро», принадлежащее Темури Латарии. Ранее руководство компании заявляло о планах по новым инвестпроектам и увеличению рабочих мест. Сейчас там выращивают более 107 тысяч голов свиней и производят корма для животноводства и птицеводства, также строится второй комбикормовый завод.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Для нас предприятие, обеспечивающее работой четыре тысячи жителей региона, имеет большое значение. Сегодня у компании есть проекты дальнейшего развития производственных мощностей, однако я приехал не только ознакомиться с технологическими линиями, но и обсудить с руководством компании вопросы, адресованные Правительству Омской области.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Бурков интересовался, насколько комфортно чувствует себя аграрный бизнес в регионе.

— Наша задача — чтобы бизнес развивался на территории Омской области, а не уходил в поисках счастливой жизни на чужую территорию, — отметил он.

Владелец и председатель совета директоров ООО «Руском-Агро» Темури Латария заявил, что за пять лет вдвое возросли объемы производства свинины и индейки, а также объемы переработки. Продукция широко представлена в Омской области и экспортируется в соседние регионы.

Новые инвестпроекты связаны со строительством двух репродукторов — для увеличения поголовья индейки и свиней. В эти проекты планируется проинвестировать более 1 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 700 рабочих мест. Еще 250 млн рублей инвестиций и 40 рабочих мест обеспечит строительство комбикормового завода.

С главой региона обсуждалась возможность налоговых преференции для инвесторов, которые захотят вложиться в новые производства.

Кроме того, предприятие планирует построить дорогу, которая улучшит транспортное сообщение в районе и заодно логистику компании.

— Проблема услышана, будем её обсуждать и решать… Правительство пойдёт навстречу, — пообещал врио губернатора.

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