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16 декабря, источник: ТАСС

Курс биткойна впервые превысил $19 тыс

ТАСС, 16 декабря. Курс биткойна в субботу достиг очередного исторического максимума, превысив $19 тыс. (рост на 8,2%), свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

ЦБ: $ 58.8987   +0.19 € 69.4298   +0.03 ММВБ: $ 58.8000   +0.04 € 69.1700   -0.13
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Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже «добыта».

Кому нужен биткойн? Будущее криптовалют
Во время загрузки произошла ошибка.
4 декабря© Ньюстюб
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