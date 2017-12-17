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00:26 (мск), источник: Sputnik.md

Рост цен в Молдове: за что население страны стало платить больше

Никуда не деться от роста цен — граждане Молдовы плакали, но покупали: какие продукты и услуги подорожали в стране.

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Что происходит с ценами в Молдове — вопрос, который волнует большинство населения республики. Как показывают многочисленные социологические опросы, именно цены входят в топ-5 самых основных проблем, которые беспокоят граждан страны. По данным Национального банка Молдовы, в ноябре годовой уровень инфляции составил 7,3%, что на 0,6 процентных пункта ниже предыдущего месяца. Такая динамика, как сказано в сообщении НБМ, объясняется факторами, касающимися предложения, эффектом сниженного базового периода прошлого года, а также ростом некоторых тарифов на коммунальные услуги.

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«Агрегированный спрос оказал незначительное влияние на цены, которые наряду с вышеуказанными факторами были смягчены укреплением национальной валюты», — отмечено в сообщении Нацбанка.

Рост цен на продовольственные товары в сравнении с октябрем составил 1,1%. Подобно изменение связано с подорожанием яиц (17,2%), свежих овощей (6%), картофеля (3,4%), молока и молочной продукции (0,9%), жиров (0,7%), а также мяса и мясных изделий (0,5%). Рост цен на мясо и мясную продукцию связан с сокращением предложения в результате запрета на импорт мяса из Украины.

В ноябре цены на топливо повысились на 1,8% в сравнении с предыдущим месяцем. Такая динамика объясняется подорожанием бензина и «дизеля» на международных рынках. Цены на дрова поднялись на 2,3%, а на уголь — на 0,5%. Согласно статистике, несколько подешевел сжиженный газ. Годовой ритм роста цены на топливо составил 7,4%, что на 8,5 процентных пункта больше в сравнении с показателями прошлого года.

В ноябре цены на регламентированные товары и услуги снизились на 0,1% в сравнении с предыдущим месяцем. Так, подешевели медикаменты и пассажирские международные ж/д-перевозки, а авиапервозки напротив подорожали. Годовой ритм роста цен составил 6,2%, что на 7,4 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

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