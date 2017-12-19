В Крыму заложили малый ракетный корабль проекта 22800
19 декабря.
19 декабря.
«В ходе церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва о присвоении кораблю наименования “Вихрь”», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН».
«На различных этапах постройки на стапелях этого завода находятся малые ракетные корабли “Шторм” и “Охотск”», — говорится в
Как сообщалось ранее, Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр «Каракурт») с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».
Замначальника управления кораблестроения ВМФ России капитан 1 ранга Михаил Краснопеев в ходе церемонии отметил, что «закладка серийного малого ракетного корабля проекта 22800 “Вихрь” состоялась в рамках выполнения государственной программы военного кораблестроения, предусматривающей дальнейшее оснащение надводной составляющей ВМФ боевыми кораблями, оснащенными высокоточным оружием».
«Корабли этого класса могут выполнять задачи как в составе группировок сил
МРК проекта 22800 спроектирован центральным морским