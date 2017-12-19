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18:15 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму заложили малый ракетный корабль проекта 22800

19 декабря. Interfax-Russia.ru — Церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) нового поколения проекта 22800 состоялась во вторник на судостроительном заводе «Море» в Феодосии (Крым), сообщает Минобороны РФ.

Источник: Интерфакс

«В ходе церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва о присвоении кораблю наименования “Вихрь”», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Уточняется, что это третий МРК проекта 22800, строящийся на феодосийском предприятии «Море» для Военно-морского флота (ВМФ) России.

«На различных этапах постройки на стапелях этого завода находятся малые ракетные корабли “Шторм” и “Охотск”», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр «Каракурт») с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Замначальника управления кораблестроения ВМФ России капитан 1 ранга Михаил Краснопеев в ходе церемонии отметил, что «закладка серийного малого ракетного корабля проекта 22800 “Вихрь” состоялась в рамках выполнения государственной программы военного кораблестроения, предусматривающей дальнейшее оснащение надводной составляющей ВМФ боевыми кораблями, оснащенными высокоточным оружием».

«Корабли этого класса могут выполнять задачи как в составе группировок сил Военно-морского флота, так и одиночно. Экипажи малых ракетных кораблей проекта 22800 проходят подготовку по новым программам обучения в Объединенном учебном центре ВМФ», — подчеркнул М. Краснопеев, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

МРК проекта 22800 спроектирован центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Эти корабли нового поколения имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия, современными артиллерийскими комплексами и средствами навигации. При проектировании и строительстве МРК этого проекта реализованы требования Главного командования ВМФ, что позволило добиться целого ряда преимуществ. Это высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабль сможет выполнять задачи в морской зоне на удалении от пунктов базирования до 3 000 миль, сказано в сообщении.

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