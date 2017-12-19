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18:32 (мск), источник: БЕЛТА

Экономика Беларуси восстанавливается в результате более эффективных мер экономической политики — МВФ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 13 декабря завершил консультации с Беларусью в соответствии со Статьей IV, соответствующая информация размещена на сайте фонда, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Экономика Беларуси восстанавливается после двух лет рецессии в результате более эффективных мер экономической политики, более благоприятных внешних условий и более активного внутреннего спроса. В третьем квартале 2017 года экономика выросла на 1,7% относительно того же периода предыдущего года вследствие роста потребления домашних хозяйств в результате высокого роста зарплаты и увеличения инвестиций», — говорится в сообщении МВФ.

Дефицит счета текущих операций сократился, что отражает рост экспорта услуг, а также рецессию и корректировку реального обменного курса в 2015—2016 годах.

Заключенные в 2017 году соглашения с Россией в областях энергетики и финансирования, а также успешное размещение еврооблигаций в середине года ослабили давление на стороне финансирования на ближайшее время.

Общий уровень инфляции в октябре снизился до 5,3% относительно того же периода предыдущего года, чему способствовали более жесткий контроль за денежными агрегатами, импортированная дезинфляция, отрицательный разрыв между потенциальным и фактическим объемами производства и замедление роста регулируемых цен.

Исполнительные директора МВФ приветствовали улучшение макроэкономической и финансовой политики за последние 2,5 года. Директора признали, что эта политика смогла оказать поддержку восстановлению экономики наряду с улучшением внешних условий.

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Однако они подчеркнули, что факторы уязвимости остаются повышенными и что необходимы дальнейшие усилия, в том числе по устранению структурных недостатков. В этой связи важно продолжение активного взаимодействия между МВФ и официальными органами Беларуси.

Директора призвали официальные органы использовать момент восстановления экономики для проведения углубленных и ускоренных реформ в реальном секторе для повышения производительности, темпов роста и устойчивости экономики к потрясениям.

Они отметили исключительную важность реформы сектора госпредприятий для достижения этих целей.

Директора также подчеркнули необходимость реализации мер по совершенствованию рынка труда и товарного рынка и отметили, что повышение зарплаты должно соответствовать росту производительности.

Рекомендовано продолжить проведение бюджетной консолидации в среднесрочной перспективе с целью обеспечения устойчивости госдолга.

Директора призвали официальные органы в 2018 году проводить более жесткий курс налогово-бюджетной политики. В МВФ также рекомендовали, чтобы денежно-кредитная политика продолжала согласовываться с целями в отношении инфляции.

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