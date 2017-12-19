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20:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На выезде из Уфы в сторону аэропорта построят ещё один мост

Об этом заявили сегодня в столичной администрации. Причём его возведут между двумя уже существующими переправами.

По данным мэрии, сейчас идёт разработка проекта.

А после того как построят новый мост, закроют старый, который нуждается в ремонте и сейчас частично перекрыт.

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