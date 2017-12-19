На выезде из Уфы в сторону аэропорта построят ещё один мост
Об этом заявили сегодня в столичной администрации. Причём его возведут между двумя уже существующими переправами.
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Об этом заявили сегодня в столичной администрации. Причём его возведут между двумя уже существующими переправами.
По данным мэрии, сейчас идёт разработка проекта.
А после того как построят новый мост, закроют старый, который нуждается в ремонте и сейчас частично перекрыт.