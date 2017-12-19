Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Почему Дарья Донцова избегает собственного сына
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Тимошенко: По Киеву ходят тысячи «зеленых человечков» в штатском
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Лесные пожары в Калифорнии
20:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области утверждены тарифы на электроэнергию на 2018 год

Как утверждает пресс-служба РЭК Омской области, омичи, как и прежде, будут оплачивать порядка 80% экономически обоснованного тарифа.

Источник: РИА "Новости"

При этом жители сельской местности и горожане, чьи дома оборудованы электроплитами, будут платить за электроэнергию по тарифу ниже себестоимости еще на 30%.

Напомним, что 13 октября 2017 года был принят приказ ФАС России № 1354/17 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», согласно которому определяются проценты допустимых ростов стоимости ресурса на очередной год.

Стоит отметить, что в сфере электроэнергетики по-прежнему сохраняется перекрестное субсидирование, т.е. население платит меньше, а прочие потребители, наоборот, больше реальной себестоимости электроэнергии.

Читайте также
РЭК по Омской области утвердила новые тарифы на тепло и воду

Также, как рассказала заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической и газовой отраслей Светлана Мартыновская, в 1 полугодии 2018 года стоимость электроэнергии не изменится.

А с 1 июля базовый тариф для городских жителей, проживающих в домах, оборудованных газовыми плитами, составит 3,86 руб./кВт.ч., то есть увеличится на 18 копеек, или на 4,9% (действующий тариф — 3,68 руб./кВт.ч.).

Тариф на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов, составит 2,70 руб./кВт.ч., то есть увеличится на 12 копеек за киловатт, или на 4,7% (прежнее значение тарифа — 2,58 руб./кВт.ч).

Следует обратить внимание, что для отдельных категорий потребителей установлены понижающие коэффициенты.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения, гаражные кооперативы и т. п. будут оплачивать электроэнергию с понижающим коэффициентом 0,7. Для религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан, будет установлен коэффициент 0,9.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Медведев объявил выговор замглавы Росавиации
Минтруд: невозможно увеличить население за счет рождаемости
Мединский о «Звездных войнах» в прокате: Они просто давят нас
Путин рассказал об исторических вызовах перед Россией
Первый канал отказался от «Иронии судьбы» на Новый год
Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет
Спорт
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ Ранее Медведева снялась с Финала Гран-при, состоявшегося 7—9 декабря в японской Нагое, из-за травмы голеностопа. Чемпионат Европы состоится 17—20 января в Москве
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь