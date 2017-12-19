В Омской области утверждены тарифы на электроэнергию на 2018 год

Источник: РИА "Новости"

При этом жители сельской местности и горожане, чьи дома оборудованы электроплитами, будут платить за электроэнергию по тарифу ниже себестоимости еще на 30%.

Напомним, что 13 октября 2017 года был принят приказ ФАС России № 1354/17 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», согласно которому определяются проценты допустимых ростов стоимости ресурса на очередной год.

Стоит отметить, что в сфере электроэнергетики по-прежнему сохраняется перекрестное субсидирование, т.е. население платит меньше, а прочие потребители, наоборот, больше реальной себестоимости электроэнергии.

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Также, как рассказала заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической и газовой отраслей Светлана Мартыновская, в 1 полугодии 2018 года стоимость электроэнергии не изменится.

А с 1 июля базовый тариф для городских жителей, проживающих в домах, оборудованных газовыми плитами, составит 3,86 руб./кВт.ч., то есть увеличится на 18 копеек, или на 4,9% (действующий тариф — 3,68 руб./кВт.ч.).

Тариф на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов, составит 2,70 руб./кВт.ч., то есть увеличится на 12 копеек за киловатт, или на 4,7% (прежнее значение тарифа — 2,58 руб./кВт.ч).

Следует обратить внимание, что для отдельных категорий потребителей установлены понижающие коэффициенты.