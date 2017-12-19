В Приднестровье появился новый вид предпринимательства

Источник: Sputnik.md

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Такие изменения закона «Об индивидуальном предпринимательском патенте» приняли во втором чтении приднестровские парламентарии, тем самым пополнив документ новым видом предпринимательской деятельности.

«В селах не осуществляют деятельность крупные специализированные организации, такие как “Спецавтохозяйство” или “Спецзеленстрой”. Происходит образование стихийных свалок. Законопроект призван спасти экологию и поддержать предпринимателей», — отметил председатель Комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун.