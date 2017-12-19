В Приднестровье появился новый вид предпринимательства
ТИРАСПОЛЬ, 19 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье станет возможным заниматься услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на основании предпринимательского патента.
ТИРАСПОЛЬ, 19 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье станет возможным заниматься услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на основании предпринимательского патента.
Такие изменения закона «Об индивидуальном предпринимательском патенте» приняли во втором чтении приднестровские парламентарии, тем самым пополнив документ новым видом предпринимательской деятельности.
«В селах не осуществляют деятельность крупные специализированные организации, такие как “Спецавтохозяйство” или “Спецзеленстрой”. Происходит образование стихийных свалок. Законопроект призван спасти экологию и поддержать предпринимателей», — отметил председатель Комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун.
Депутаты поддержали законопроект, назвав его особенно актуальным для сельской местности, где вывозить мусор проблематично.