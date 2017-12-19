СМИ-иноагентов обяжут учредить в РФ юрлицо для распространения информации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым обязывают СМИ, признанные выполняющими функции иностранного агента, учреждать российское юридическое лицо для распространения информации.
«В случае признания иностранного средства массовой информации выполняющим функции иностранного агента, организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного средства массовой информации (в том числе с использованием
«В течение одного месяца со дня признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента такое иностранное СМИ учреждает российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, и уведомляет об этом полномочный федеральный орган исполнительной власти», — гласит законопроект.
В документе поясняется, что СМИ, признанные иностранными агентами до вступления в силу этого закона, должны учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня его вступления в силу.