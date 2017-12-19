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22:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ-иноагентов обяжут учредить в РФ юрлицо для распространения информации

СМИ-иноагенты должны учредить российское юридическое лицо в течение месяца со вступления в силу соответствующего закона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым обязывают СМИ, признанные выполняющими функции иностранного агента, учреждать российское юридическое лицо для распространения информации.

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«В случае признания иностранного средства массовой информации выполняющим функции иностранного агента, организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного средства массовой информации (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети интеренент) осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в документе, размещенном в думской электронной базе данных.

«В течение одного месяца со дня признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента такое иностранное СМИ учреждает российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, и уведомляет об этом полномочный федеральный орган исполнительной власти», — гласит законопроект.

В документе поясняется, что СМИ, признанные иностранными агентами до вступления в силу этого закона, должны учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня его вступления в силу.

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