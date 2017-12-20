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00:11 (мск), источник: Tengrinews

Умер первооткрыватель крупнейших месторождений нефти Казахстана

Известный казахстанский нефтяник и геологоразведчик Зейнулла Булекбаев скончался в возрасте 85 лет.

Источник: Tengrinews

Об этом на своей странице в Facebook сообщила родственница профессора Зулейха Марданова.

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«Давно замечено астрологами, что большинство смертей приходится на пиковые точки Луны: Полнолуние и Новолуние. И вчера на Новолуние в возрасте 85 лет умер мой Нағашы — профессор Зейнулла Булекбаев — гордость нашей семьи и всех нефтяников! Почетный геолог СССР, первооткрыватель 5 крупнейших месторождений нефти, отличник института Губкина, ученик академика Сатпаева и Аврова, почетный гражданин Актобе! Он был легендарным геологоразведчиком, о котором на западе Казаxстана говорили: Булекбаев приложит свое большое уxо к земле и точно знает, есть ли там нефть, на какой глубине, сколько ее и какого качества! Помню, когда он приезжал в Павлодар, то любил бродить на том берегу Иртыша, ощупывая деревья, пробуя на вкус землю и воду, принюхиваясь… Это выглядело странно! И говорил: глубоковато, дороговато, но нефть есть, хорошая… На будущее! До последнего консультировал нефтяников со всего постсоветского пространства! Наш красивый, скромный, аристократичный, немного рассеянный, вечно занятый, всегда начинающий разговор издалека, такой умный, увлеченный и непрактичный, любимый дядя! Успокаивает одно — он ушел легко и быстро (все-таки новолуние в огненном Стрельце!)… Но все равно я плачу… Покойся с миром, Нағашы!», — написала она (орфография и пунктуация сохранены — прим.).

Зейнулла Булекбаев родился 16 июня 1932 года в поселке Доссор Макатского района Атырауской (тогда Гурьевской) области. После окончания Московского нефтяного института им. И. М. Губкина в 1955 году начал свою трудовую деятельность на нефтепромыслах Южной Эмбы техником по исследованию скважин. В 1962 году стал главным геологом нефтеразведочной экспедиции треста «Актюбнефтеразведка».

Булекбаев участвовал в составлении карты перспектив нефтегазоносности Прикаспийской впадины и карты «Прогноз нефтегазоносности Казахстана». Он соавтор справочника «Нефтяные и газовые месторождения Казахстана». Является первооткрывателем нефтяных месторождений Жанажол и Алибекмола, а также всех других месторождений, которые открыты в Актюбинской области. Был неоднократно отмечен правительственными наградами.

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