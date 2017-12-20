Умер первооткрыватель крупнейших месторождений нефти Казахстана

«Давно замечено астрологами, что большинство смертей приходится на пиковые точки Луны: Полнолуние и Новолуние. И вчера на Новолуние в возрасте 85 лет умер мой Нағашы — профессор Зейнулла Булекбаев — гордость нашей семьи и всех нефтяников! Почетный геолог СССР, первооткрыватель 5 крупнейших месторождений нефти, отличник института Губкина, ученик академика Сатпаева и Аврова, почетный гражданин Актобе! Он был легендарным геологоразведчиком, о котором на западе Казаxстана говорили: Булекбаев приложит свое большое уxо к земле и точно знает, есть ли там нефть, на какой глубине, сколько ее и какого качества! Помню, когда он приезжал в Павлодар, то любил бродить на том берегу Иртыша, ощупывая деревья, пробуя на вкус землю и воду, принюхиваясь… Это выглядело странно! И говорил: глубоковато, дороговато, но нефть есть, хорошая… На будущее! До последнего консультировал нефтяников со всего постсоветского пространства! Наш красивый, скромный, аристократичный, немного рассеянный, вечно занятый, всегда начинающий разговор издалека, такой умный, увлеченный и непрактичный, любимый дядя! Успокаивает одно — он ушел легко и быстро (все-таки новолуние в огненном Стрельце!)… Но все равно я плачу… Покойся с миром, Нағашы!», — написала она (орфография и пунктуация сохранены — прим.).